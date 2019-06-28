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В Илишевском районе началась массовая гибель пчел из-за обработки полей химикатами

Добавлено: 28.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Илишевский район
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В Илишевском районе началась массовая гибель пчел из-за обработки полей химикатами

В Илишевском районе – массовая гибель пчел от обработки полей инсектицидами. С таким заявлением в прокуратуру обратились владельцы пасек деревень Тазеево и Красная Звезда. По их мнению, местные фермеры внесли в сельхозкультуры химикаты, не предупредив об этом пчеловодов, сообщает сайт Newsbash.ru.

Территория пасеки превратилось в место массового захоронения. Насекомые, едва долетев до улья, падают замертво. Зуфар Мирасов из деревни Красная Звезда развел в тазике сахарную смесь, чтобы пчелы не летали к посадкам сельхозкультур. Именно там, по мнению пасечника, они, собирая нектар, травятся инсектицидами.

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На посадке гречихи мужчина собирает образцы протравленных растений и почвы. В дальнейшем Зуфар отправит их на анализы в Уфу, дабы подтвердить свои подозрения о том, что фермеры нарушили республиканский закон: провели обработку пашни рядом с населенными пунктами, не предупредив об этом пасечников. В итоге пострадали десятки людей, чьи пасеки существенно пополняли семейный бюджет.

Фарит Баянов из деревни Тазеево теперь может рассчитывать лишь на свою пенсию. Урожай мёда в этом году собрать не получится. В каждом из девяти ульев уже погибли матки, а рабочие пчелы доживают последние дни. Семьи насекомых в таких случаях поражает моль, разрушая соты. Раньше люди могли хоть как-то дополнительно заработать. Но теперь они вынуждены сворачивать свой маленький бизнес: говорят, что восстановить здоровье пчелосемей уже нельзя.

С жалобой на хозяйства, которые без предупреждения обработали пашни инсектицидами, пчеловоды обратились в районную ветстанцию. Чтобы исключить эпидемию, там провели анализы, но для всестороннего исследования мертвых пчел нужно специальное оборудование, которого в райцентре нет.

По правилам владельцы пашни, которая находится рядом с населенным пунктом или пасекой, обязаны оповестить людей о предстоящей обработке сельхозкультур химикатами против вредителей. Либо это объявление в газете, либо на официальном сайте местной администрации. Но, например, в Красной Звезде нет интернета, а прессу многие не выписывают.

В администрации района тоже получили жалобу пчеловодов. Руководитель сельхозуправления заявил, что местная газета заранее предупреждала пчеловодов о предстоящей обработке сельхозземель.

Аналогичная ситуация случилась и в деревне Петропавловка Миякинского района, где жертвами химии против вредителей стали кормильцы. Что касается Илишевского района, то в связи с массовой гибелью пчел 9 жителей района написали заявление в прокуратуру. Они утверждают, что не видели никаких объявлений, как и не слышали предупреждений от главы сельсовета. В дальнейшем люди намерены обратиться в суд с требованием компенсации материального ущерба, который в среднем составляет около 100 тысяч рублей на каждого владельца пасек.
Автор: Максим Окунев

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