В Нефтекамске погибла 2-летняя девочка выпав из окна шестого этажа

Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома в Башкирии. Инцидент произошел накануне, 27 июня, в городе Нефтекамске. Малышка заигралась, облокотилась на москитную сетку и вылетела с шестого этажа многоквартирного дома, сообщает сайт Newsbash.ru







— Девочка приехала в гости к бабушке, сама она проживает в Москве, — сообщил собеседник.

— Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям призывает жителей отодвинуть от подоконников мебель, крупные игрушки, которые могут позволить ребёнку залезть на него, при наличии пластиковых окон использовать только вертикальный наклон при открывании, при наличии форточек открывать только их, не позволять ребёнку одному выходить на незастеклённый балкон или лоджию, — сообщили в ведомстве.

Врачи Центральной городской больницы семь часов боролись за жизнь ребенка, но спасти девочку не удалось.В Госкомитете по ЧС сообщили, что с наступлением лета наблюдается рост количества падений детей с высоты. С начала года произошло 19 таких случаев, в результате которых погибло 4 ребенка.Чтобы избежать тяжелых травм, можно установить защиту на окна. Тем более что рынок насыщен различными предложениями. Какие существуют ручки и щеколды, рассказали подробнее в нашей подборке.