Авария в Краснокамском районе: на трассе Дюртюли-Нефтекамск в столкновении 3 авто погиб житель Дюртюлей

Страшная авария произошла утром 27 июня на 61 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск в Краснокамском районе Башкортостана. На высокой скорости столкнулись сразу три автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.



43-летний жителю Дюртюлей за рулем «Лады Гранты» по касательной столкнулся с «ВАЗом-2112» под управлением 37-летнего нефтекамца. В следующую секунду «Ладу» отбросило на встречный «Опель Мокка» - от удара иномарка вылетела с дороги в кювет.Жертвой ДТП стал 43-летний дюртюлинец, водитель «Гранты». В больницу попала пассажирка «Опеля».