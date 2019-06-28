Авария в Краснокамском районе: на трассе Дюртюли-Нефтекамск в столкновении 3 авто погиб житель Дюртюлей
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Страшная авария произошла утром 27 июня на 61 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск в Краснокамском районе Башкортостана. На высокой скорости столкнулись сразу три автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.
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