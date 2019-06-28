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Авария в Миякинском районе: погиб водитель вылетев в кювет и врезавшись в бетонный блок

Добавлено: 28.06.19
Просмотров: 121
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Миякинский район
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Авария в Миякинском районе: погиб водитель вылетев в кювет и врезавшись в бетонный блок

Накануне около полудня в Миякинском районе 82-летний житель Оренбургской области за рулем «Лады Калина» вылетел в кювет и врезался в бетонный блок. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, сообщает ГИБДД по РБ.

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Авария зарегистрирована на 4 километре дороги Ишлы – Исламгулово. Обстоятельства инцидента уточняются.

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