Авария в Миякинском районе: погиб водитель вылетев в кювет и врезавшись в бетонный блок

Накануне около полудня в Миякинском районе 82-летний житель Оренбургской области за рулем «Лады Калина» вылетел в кювет и врезался в бетонный блок. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, сообщает ГИБДД по РБ.



Авария зарегистрирована на 4 километре дороги Ишлы – Исламгулово. Обстоятельства инцидента уточняются.