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Пропавший в Чишминском районе 7-летний Аскар Гарипов найден в реке

Добавлено: 28.06.19
Просмотров: 15
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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Пропавший в Чишминском районе 7-летний Аскар Гарипов найден в реке

Сегодня в деревне Новые Ябалаклы прекратили поиски 7-летнего мальчика, которого искали несколько суток. К сожалению, ребенок утонул, его тело вытащили из воды. Об этом сообщили волонтеры, сообщает сайт Newsbash.ru.

Волонтеры прошли около трех километров в поисках 7-летнего Аскара Гарипова из Чишминского района

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Волонтеры прошли около трех километров в поисках 7-летнего Аскара Гарипова из Чишминского района
Напомним, что первоклассник пропал 26 июня – ушел пасти гусей к реке Дема и не вернулся. Пропажу обнаружила мать ребенка, женщина пошла его встречать и не обнаружила сына на месте.

Поначалу все думали, что Аскар на суше – потерял одного гусенка и побоялся вернуться домой. Искали в лесу, на крышах домов – мало ли, где спрятался. Но, когда нашли сланцы на берегу, все бросили силы на поиски в воде.

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