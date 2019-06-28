Авария в Иглинском районе: два человека погибли в столкновении «Волги», грузовика «Сканиа» и «Опель Астра»

Массовая авария произошла сегодня в 15 часов в Иглинском районе. На трассе «Самара-Уфа-Челябинск» столкнулись «Волга» и грузовик «Сканиа». После удара отечественная легковушка врезалась в «Опель Астра». Два человека погибли до приезда медиков, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, погибшими были мужчина-водитель и женщина-пассажирка. На месте сейчас работает полиция и другие службы. Подробности и обстоятельства аварии предстоит установить.