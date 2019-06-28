Авария в Иглинском районе: два человека погибли в столкновении «Волги», грузовика «Сканиа» и «Опель Астра»
Комментарии (0)
Загрузка...
Массовая авария произошла сегодня в 15 часов в Иглинском районе. На трассе «Самара-Уфа-Челябинск» столкнулись «Волга» и грузовик «Сканиа». После удара отечественная легковушка врезалась в «Опель Астра». Два человека погибли до приезда медиков, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также
Происшествия
Авария в Туймазинском районе: лоб в лоб столкнулись «Ниссан Премьера» и грузовик МАЗ, погиб водитель
Происшествия
В Иглинском районе в ДТП легкового авто и грузовика пострадали водитель и пассажирка
Происшествия
Авария в Иглинском районе: при столкновении легкового авто и фуры погиб водитель
Происшествия
Авария в Дюртюлинском районе: 9 мая в столкновении двух авто погибли два человека
Происшествия
В Илишевском районе произошла смертельная авария с участием грузовика и легкового авто
Происшествия
Авария в Куюргазинском районе: два человека погибли при столкновении Mercedes G-Class и ВАЗ-2110
Происшествия
В Уфимском районе легковушка врезалась в грузовик: погибли 4 человека
Происшествия
Авария в Сибае: водитель «Опель Астра» при повороте съехал в кювет