Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Учалинском районе опрокинулся самосвал перевозивший горную руду: погиб водитель

В Учалинском районе опрокинулся самосвал перевозивший горную руду: погиб водитель

Добавлено: 29.06.19
Просмотров: 49
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Учалинском районе опрокинулся самосвал перевозивший горную руду: погиб водитель

В Учалинском районе Башкирии при перевозке горного камня опрокинулся самосвал, водитель погиб. Несчастный случай произошел 26 июня, Гострудинспекция республики начала расследование обстоятельств гибели человека, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Учалинском районе в селе Старобайрамгулово сгорел дом многодетной семьи

Читайте также:

В Учалинском районе в селе Старобайрамгулово сгорел дом многодетной семьи
Сообщается, что автосамосвал принадлежит учалинскому ООО «Полигон», занимающемуся грузовыми перевозками. 31-летний водитель грузовика ехал с карьера Абзаковского месторождения туфов и порфиритов (местные горные породы — прим. авт.). В какой-то момент мужчина не справился с управлением, и машина упала, опрокинувшись через предохранительный вал площадки.

В Гострудинспекции намерены выяснить причины ДТП и установить виновных лиц.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Аскинском районе из-за плохой видимости погиб водитель
Происшествия
В Аскинском районе из-за плохой видимости погиб водитель
В Учалинском районе погиб пожилой водитель слетев в кювет и врезавшись в дерево
Происшествия
В Учалинском районе погиб пожилой водитель слетев в кювет и врезавшись в дерево
В Учалинском районе погиб водитель съехав на повороте в кювет
Происшествия
В Учалинском районе погиб водитель съехав на повороте в кювет
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель
Происшествия
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель
В Благовещенском районе водитель не справившись с управлением вылетел в кювет
Происшествия
В Благовещенском районе водитель не справившись с управлением вылетел в кювет
В Учалинском районе продуктовая «Газель» насмерть сбила пенсионерку
Происшествия
В Учалинском районе продуктовая «Газель» насмерть сбила пенсионерку
В Учалинском районе Башкирии опрокинулся трактор, водитель погиб
Общество / Происшествия
В Учалинском районе Башкирии опрокинулся трактор, водитель погиб
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: