В Учалинском районе опрокинулся самосвал перевозивший горную руду: погиб водитель

В Учалинском районе Башкирии при перевозке горного камня опрокинулся самосвал, водитель погиб. Несчастный случай произошел 26 июня, Гострудинспекция республики начала расследование обстоятельств гибели человека, сообщает сайт Newsbash.ru.



Сообщается, что автосамосвал принадлежит учалинскому ООО «Полигон», занимающемуся грузовыми перевозками. 31-летний водитель грузовика ехал с карьера Абзаковского месторождения туфов и порфиритов (местные горные породы — прим. авт.). В какой-то момент мужчина не справился с управлением, и машина упала, опрокинувшись через предохранительный вал площадки.В Гострудинспекции намерены выяснить причины ДТП и установить виновных лиц.