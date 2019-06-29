В Учалинском районе опрокинулся самосвал перевозивший горную руду: погиб водитель
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В Учалинском районе Башкирии при перевозке горного камня опрокинулся самосвал, водитель погиб. Несчастный случай произошел 26 июня, Гострудинспекция республики начала расследование обстоятельств гибели человека, сообщает сайт Newsbash.ru.
В Гострудинспекции намерены выяснить причины ДТП и установить виновных лиц.
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