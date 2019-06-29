В Стерлитамаке велосипедист попал под колеса экскаватора на улице Худайбердина
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В Стерлитамаке полицейские выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизнь 47-летнего мужчины, который передвигался по городу на велосипеде, сообщает сайт Newsbash.ru.
За минувшие сутки в Башкортостане произошло 12 ДТП, в которых погибли три человека и десять – получили травмы разной степени тяжести.
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