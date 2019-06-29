В Стерлитамаке велосипедист попал под колеса экскаватора на улице Худайбердина

В Стерлитамаке полицейские выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизнь 47-летнего мужчины, который передвигался по городу на велосипеде, сообщает сайт Newsbash.ru.







Все случилось на улице Худайбердина около шести часов вечера. Велосипедист выехал на "зебру" и попал под колеса экскаватора, которым управлял 50-летний горожанин. К несчастью, травмы оказались для пострадавшего смертельными.За минувшие сутки в Башкортостане произошло 12 ДТП, в которых погибли три человека и десять – получили травмы разной степени тяжести.