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В Стерлитамаке велосипедист попал под колеса экскаватора на улице Худайбердина

Добавлено: 29.06.19
Просмотров: 132
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке велосипедист попал под колеса экскаватора на улице Худайбердина

В Стерлитамаке полицейские выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизнь 47-летнего мужчины, который передвигался по городу на велосипеде, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Все случилось на улице Худайбердина около шести часов вечера. Велосипедист выехал на "зебру" и попал под колеса экскаватора, которым управлял 50-летний горожанин. К несчастью, травмы оказались для пострадавшего смертельными.

За минувшие сутки в Башкортостане произошло 12 ДТП, в которых погибли три человека и десять – получили травмы разной степени тяжести.

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