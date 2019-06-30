В Дюртюлинском районе рецидивист попытался ограбить офис микрофинансирования
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После многочисленных отказов в кредите 31-летний житель решил достать деньги при помощи угроз, сообщает сайт Newsbash.ru.
На днях из офиса микрофинансирования поступил сигнал тревоги. Неизвестный, угрожая ножом, требовал денежные средства у менеджера по кредитованию. Однако получить деньги злоумышленнику не удалось и он сбежал.
По словам задержанного, после многочисленных отказов центра микрофинансирования в предоставлении займа из-за его плохой кредитной истории мужчина решил достать деньги путем угроз.
На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело о разбое. Мужчина находится под стражей.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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