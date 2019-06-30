В Дюртюлинском районе рецидивист попытался ограбить офис микрофинансирования

После многочисленных отказов в кредите 31-летний житель решил достать деньги при помощи угроз, сообщает сайт Newsbash.ru.





На днях из офиса микрофинансирования поступил сигнал тревоги. Неизвестный, угрожая ножом, требовал денежные средства у менеджера по кредитованию. Однако получить деньги злоумышленнику не удалось и он сбежал.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

В течение суток полицейские установили личность подозреваемого в налете и задержали его. Им оказался ранее судимый за кражу 31-летний неработающий житель города Дюртюли.По словам задержанного, после многочисленных отказов центра микрофинансирования в предоставлении займа из-за его плохой кредитной истории мужчина решил достать деньги путем угроз.На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело о разбое. Мужчина находится под стражей.