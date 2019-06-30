В Альшеевском районе мужчина ударил ножом в грудь собутыльника пока тот спал
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В Альшеевском районе мужчина получил ножевые ранения от собутыльника, пока спал. Полицейские узнали о бытовой поножовщине от врачей районной больницы, сообщает сайт Newsbash.ru.
К медикам 60-летний и 44-летний жители деревни Баязитово попали с колото-резанными ранениями предплечья и грудной клетки.
По предварительной информации, накануне трое приятелей решили собраться и выпить в доме 60-летнего местного жителя, вместе с ними был и родной брат подозреваемого. После дружеских возлияний 44-летний мужчина лег спать. Утром он проснулся от сильной боли в груди.
Со слов 60-летнего потерпевшего, к нему в дом ворвался “сильно пьяный” 50-летний житель деревни Ташлы. Он без всяких причин ударил ножом в грудь спящего на кресле 44-летнего мужчину. Попутно подозреваемый порезал руку хозяина дома и начал избивать его палкой. Родной брат бунтаря в это время находился на улице.
Вины своей мужчина не признал. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
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