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Авария в Туймазинском районе: на 2 км трассы Кандрыкуль-Серафи́мовский столкнулись встречные ВАЗ-2115 и «Рено Duster»

Добавлено: 30.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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Авария в Туймазинском районе: на 2 км трассы Кандрыкуль-Серафи́мовский столкнулись встречные ВАЗ-2115 и «Рено Duster»

30 июня, в Туймазинском районе произошло ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла на 2 км трассы Кандрыкуль-Серафи́мовский. Столкнулись встречные ВАЗ-2115 и «Рено Duster», сообщает сайт Newsbash.ru.

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В результате водитель отечественного автомобиля, а также три пассажира «Рено»: 20-летний парень, 28-летняя женщина и ее 7-летний сын с травмами доставлены в больницу. Подробности ДТП уточняются. 

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