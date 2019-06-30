Авария в Туймазинском районе: на 2 км трассы Кандрыкуль-Серафи́мовский столкнулись встречные ВАЗ-2115 и «Рено Duster»

30 июня, в Туймазинском районе произошло ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла на 2 км трассы Кандрыкуль-Серафи́мовский. Столкнулись встречные ВАЗ-2115 и «Рено Duster», сообщает сайт Newsbash.ru.



В результате водитель отечественного автомобиля, а также три пассажира «Рено»: 20-летний парень, 28-летняя женщина и ее 7-летний сын с травмами доставлены в больницу. Подробности ДТП уточняются.