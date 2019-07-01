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Авария в Кугарчинском районе: автомобиль ВАЗ-2110 занесло и опрокинуло в кювет, погиб водитель

Добавлено: 01.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кугарчинский район
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Авария в Кугарчинском районе: автомобиль ВАЗ-2110 занесло и опрокинуло в кювет, погиб водитель

30 июня 2019 года на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и четырнадцать получили травмы, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщили в УГИБДД МВД по Башкирии, вечером в Кугарчинском районе на 11 км автодороги Мраково-Побоище 30-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110 допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием в кювет.

В результате 51-летний пассажир скончался в реанимационном отделении местной больницы. Начато разбирательство.

За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2200 нарушений ПДД, задержаны 59 нетрезвых водителей. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.

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