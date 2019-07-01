Авария в Кугарчинском районе: автомобиль ВАЗ-2110 занесло и опрокинуло в кювет, погиб водитель
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30 июня 2019 года на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и четырнадцать получили травмы, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате 51-летний пассажир скончался в реанимационном отделении местной больницы. Начато разбирательство.
За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2200 нарушений ПДД, задержаны 59 нетрезвых водителей. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.
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