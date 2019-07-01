В Стерлитамаке экскаватор переехал мальчика на велосипеде | видео

28 июня, в Стерлитамаке произошло ДТП, в результате которого погиб велосипедист. По предварительным данным, парень был несовершеннолетним. Трагедия произошла на пересечении улиц Элеваторной и Худайбердина возле торгового центра "Фабри", сообщает сайт Newsbash.ru.





Экскаватор JCB двигался по улице Элеваторной в сторону улицы Черноморской. Водитель пренебрег правилами дорожного движения и поехал прямо по полосе, предназначенной для поворота направо. Юный велосипедист выехал прямо под колеса экскаватора.

Юноша попытался встать, но не смог, и вскоре скончался на месте трагедии. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС и скорая помощь. По данному факту ГИБДД проводит проверку.