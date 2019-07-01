В Стерлитамаке экскаватор переехал мальчика на велосипеде | видео
Комментарии (0)
Загрузка...
28 июня, в Стерлитамаке произошло ДТП, в результате которого погиб велосипедист. По предварительным данным, парень был несовершеннолетним. Трагедия произошла на пересечении улиц Элеваторной и Худайбердина возле торгового центра "Фабри", сообщает сайт Newsbash.ru.
Экскаватор JCB двигался по улице Элеваторной в сторону улицы Черноморской. Водитель пренебрег правилами дорожного движения и поехал прямо по полосе, предназначенной для поворота направо. Юный велосипедист выехал прямо под колеса экскаватора.
Читайте также:Администрация Стерлитамака дала самый честный ответ на вопрос о средних зарплатах в городе
Читайте также
Происшествия
В Стерлитамаке велосипедист попал под колеса экскаватора на улице Худайбердина
Происшествия
ДТП в Благовещенске: под колесами "Газели" погиб пешеход
Происшествия
В Стерлитамаке водитель врезался в опору железнодорожного моста
Происшествия
В Стерлитамаке под колесами поезда погиб 21-летний местный житель
Происшествия
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия
В Нефтекамске женщина на иномарке влетела в экскаватор
Происшествия
В Давлекановском районе ВАЗ-2108 насмерть сбил 58-летнего велосипедиста
Общество
На трассе в Салавате погиб водитель такси