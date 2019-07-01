В Уфе мужчина шампурами нанес раны молодому парню | видео
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Накануне вечером компания молодых людей отдыхала в мангальной зоне парка "Лесоводов Башкирии". Между двумя отдыхающими мужчинами случился конфликт, сообщает сайт Newsbash.ru.
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