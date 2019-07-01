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В Уфе мужчина шампурами нанес раны молодому парню | видео

Добавлено: 01.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе мужчина шампурами нанес раны молодому парню | видео

Накануне вечером компания молодых людей отдыхала в мангальной зоне парка "Лесоводов Башкирии". Между двумя отдыхающими мужчинами случился конфликт, сообщает сайт Newsbash.ru.

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40-летний мужчина накинулся с шампурами на 21-летнего парня. В качестве аргумента, в ход пошла разбитая стеклянная бутылка. Молодого человека доставили в больницу с колото-резаными ранами груди и ушибом головы. Затем хмель немного отпустил дебошира и он бросился в лес. Однако другие отдыхающие его задержали и удерживали до приезда полиции. 

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