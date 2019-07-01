В Белебеевском районе голодные бродячие собаки загрызли домашнюю птицу
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В Белебеевском районе Башкортостана звери загрызли домашнюю птицу. О случившемся рассказала местная жительница в видеозаписи, которая появилась в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам женщины, мертвых кур и уток она нашла 29 июня. Автор видео уверена, что это сделали бродячие собаки от голода. Она переживает, что если так пойдет дальше, животные будут набрасываться и на людей.
«Бродячие собаки загрызли кур, уток. Даже еще не сосчитала, сколько. Сейчас полицию вызову, — сказала местная жительница. — Никаких мер никто не предпринимает по отлову собак. Их надо в питомник. Они же это делают от голода».Интернет-пользователи предположили, что, возможно, это не собаки нападают на домашнюю птицу, а лесные звери, например, хорьки.
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