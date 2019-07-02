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В Сибае под колеса грузовика попал 8-летний мальчик

Добавлено: 02.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Сибае под колеса грузовика попал 8-летний мальчик

1 июля, в Сибае грузовик переехал ребенка. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, водитель грузовика, совершая поворот направо на зелёный сигнал светофора, не пропустил 8-летнего ребёнка, который шёл с велосипедом по пешеходному переходу, сообщает сайт Newsbash.ru.

В результате ДТП ребенок доставлен в больницу с травмами.

«Известно, что водитель лишён водительского удостоверения ещё полтора года назад за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, регистрация грузовика была прекращена в связи с продажей двигателя. Начато разбирательство», — сообщили в ведомстве.
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