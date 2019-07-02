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В Стерлитамаке жена убила мужа во время застолья по случаю получения дочерью диплома

Добавлено: 02.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке жена убила мужа во время застолья по случаю получения дочерью диплома

Ночью 29 июня в одну из больниц Стерлитамака с колото-резаной раной груди доставили 56-летнего горожанина. Врачи не смогли спасти ему жизнь, через полтора часа после госпитализации он умер, сообщает сайт Newsbash.ru.

Оказалось, что мужчина отмечал вместе с женой получение их дочкой диплома. Супруги повздорили, подрались, и женщина схватилась за нож.

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Во время конфликта женщина отказалась дать мужу деньги на очередную порцию спиртного. Тот впал в ярость и начал распускать руки, а женщина схватила нож и ударила им мужа в грудь. Раненный горожанин успел убежать к соседям, которые и вызвали скорую помощь. Но спасти потерпевшего медикам не удалось.

По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, в прошлом женщина уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровья мужу. Тогда она тоже ранила его ножом. Задержанная свою вину признала, следователи уже предъявили ей обвинение в убийстве.

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