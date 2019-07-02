В Ишимбае педофил попытался изнасиловать семиклассника

Сегодня, 2 июля, стало известно, что взрослый мужчина едва не изнасиловал семиклассника. Инцидент произошел 24 июня в Ишимбае. Мать мальчика обратилась с заявлением в правоохранительные органы только спустя четыре дня, сообщает сайт Newsbash.ru.



— По подозрению в совершении развратных действий в отношении ребенка задержали 44-летнего мужчину, — сообщил источник.

Местный житель решил решил развлечься с 13-летним мальчиком в садовом домике.