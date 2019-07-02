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В Кумертау водитель «ВАЗ-2107» сбил пешехода: мужчина скончался в больнице

Добавлено: 02.07.19
Просмотров: 132
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кумертау
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В Кумертау водитель «ВАЗ-2107» сбил пешехода: мужчина скончался в больнице

Утром 1 июля, в понедельник, смертельное ДТП случилось в Кумертау. Автомобиль «ВАЗ-2107» сбил пешехода, который внезапно выбежал на дорогу, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Трагедия случилась на улице Пушкина. За рулем легковушки находился 18-летний юноша из Куюргазинского района. Парень не успел затормозить перед выскочившем на проезжую часть мужчиной. В итоге пешеход пробил своим телом лобовое стекло «ВАЗа» и погиб от полученных травм в больнице.

Всего за сутки на территории республики произошло девять аварий, в которых один человек погиб и восемь пострадали. Сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 37 нетрезвых водителей и пресекли 2200 нарушений правил дорожного движения.

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