В Кумертау водитель «ВАЗ-2107» сбил пешехода: мужчина скончался в больнице

Утром 1 июля, в понедельник, смертельное ДТП случилось в Кумертау. Автомобиль «ВАЗ-2107» сбил пешехода, который внезапно выбежал на дорогу, сообщает сайт Newsbash.ru.



Трагедия случилась на улице Пушкина. За рулем легковушки находился 18-летний юноша из Куюргазинского района. Парень не успел затормозить перед выскочившем на проезжую часть мужчиной. В итоге пешеход пробил своим телом лобовое стекло «ВАЗа» и погиб от полученных травм в больнице.Всего за сутки на территории республики произошло девять аварий, в которых один человек погиб и восемь пострадали. Сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 37 нетрезвых водителей и пресекли 2200 нарушений правил дорожного движения.