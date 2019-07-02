В Кумертау водитель «ВАЗ-2107» сбил пешехода: мужчина скончался в больнице
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Утром 1 июля, в понедельник, смертельное ДТП случилось в Кумертау. Автомобиль «ВАЗ-2107» сбил пешехода, который внезапно выбежал на дорогу, сообщает сайт Newsbash.ru.
Всего за сутки на территории республики произошло девять аварий, в которых один человек погиб и восемь пострадали. Сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 37 нетрезвых водителей и пресекли 2200 нарушений правил дорожного движения.
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