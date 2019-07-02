В общежитии аграрного университета Уфы студенты из Африки устроили драку
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Накануне в Уфе произошла драка между студентами из Африки. Бойня развернулась в одном из жилых корпусов Аграрного университета. Молодые люди сначала дрались на кулаках, а вскоре в ход пошли горшок с цветами и огнетушитель, сообщает сайт Newsbash.ru.
Шокирующие кадры опубликовал телеканал "Рен-ТВ". Двое молодых людей, приехавших на учебу в Башкирию из Африки, устроили драку прямо в фойе своего общежития. Консьержка пытается разнять драчунов, но все было тщетно. В какой-то момент в ход пошли подручные предметы.Так, один из бойцов схватил огромный горшок с растением и ударил им своего оппонента. Его соперник в ответ запустил в обидчика огнетушителем. К счастью, студент смог увернуться от удара. На место происшествия чуть позже прибыли сотрудники полиции. Сейчас по факту драки назначена проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
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