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В общежитии аграрного университета Уфы студенты из Африки устроили драку

Добавлено: 02.07.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В общежитии аграрного университета Уфы студенты из Африки устроили драку

Накануне в Уфе произошла драка между студентами из Африки. Бойня развернулась в одном из жилых корпусов Аграрного университета. Молодые люди сначала дрались на кулаках, а вскоре в ход пошли горшок с цветами и огнетушитель, сообщает сайт Newsbash.ru.

Шокирующие кадры опубликовал телеканал "Рен-ТВ". Двое молодых людей, приехавших на учебу в Башкирию из Африки, устроили драку прямо в фойе своего общежития. Консьержка пытается разнять драчунов, но все было тщетно. В какой-то момент в ход пошли подручные предметы.

Так, один из бойцов схватил огромный горшок с растением и ударил им своего оппонента. Его соперник в ответ запустил в обидчика огнетушителем. К счастью, студент смог увернуться от удара. На место происшествия чуть позже прибыли сотрудники полиции. Сейчас по факту драки назначена проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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