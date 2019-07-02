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Руководство Дворца культуры Благовещенска не заплатило застройщику за ремонт фасада здания

Добавлено: 02.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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Руководство Дворца культуры Благовещенска не заплатило застройщику за ремонт фасада здания

В Благовещенске городской дворец культуры не рассчитался с застройщиком, выполнившим ремонт фасада здания, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По материалам прокуратуры, руководитель ДК заключил контракт с стройфирмой на капремонт фасада здания дворца. Застройщик полностью выполнил взятые на себя обязательства, однако не получил за работу обещанные по договору 700 тысяч рублей. В связи с этим директора ГДК привлекли к административной ответственности.

После прокурорской проверки задолженность по контракту погашена.

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