Руководство Дворца культуры Благовещенска не заплатило застройщику за ремонт фасада здания
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В Благовещенске городской дворец культуры не рассчитался с застройщиком, выполнившим ремонт фасада здания, сообщает сайт Newsbash.ru.
После прокурорской проверки задолженность по контракту погашена.
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