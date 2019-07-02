В Альшеевском районе учитель физкультуры нанес ножевые ранения двум мужчинам

В Альшеевском районе Башкирии вечером 29 июня произошел инцидент. В больницу села Раевское привезли двух мужчин из деревни Баязитово с ножевыми ранениями, сообщает сайт Newsbash.ru.



Были доставлены двое пострадавших: 60-летний пенсионер с открытыми порезами и 44-летний мужчина с ранением грудной клетки. Оба мужчины находились в нетрезвом состоянии.Вычислить человека, который стал виновником этого инцидента, правоохранительным органам удалось быстро. Это оказался школьный учитель физкультуры в селе Ташлы. Затейник также находился в состоянии алкогольного опьянения. При обыске обвиняемого в машине был обнаружен и изъят нож. Сейчас учитель задержан, возбуждено уголовное дело.