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В Альшеевском районе учитель физкультуры нанес ножевые ранения двум мужчинам

Добавлено: 02.07.19
Просмотров: 12
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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В Альшеевском районе учитель физкультуры нанес ножевые ранения двум мужчинам

В Альшеевском районе Башкирии вечером 29 июня произошел инцидент. В больницу села Раевское привезли двух мужчин из деревни Баязитово с ножевыми ранениями, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Были доставлены двое пострадавших: 60-летний пенсионер с открытыми порезами и 44-летний мужчина с ранением грудной клетки. Оба мужчины находились в нетрезвом состоянии.

Вычислить человека, который стал виновником этого инцидента, правоохранительным органам удалось быстро. Это оказался школьный учитель физкультуры в селе Ташлы. Затейник также находился в состоянии алкогольного опьянения. При обыске обвиняемого в машине был обнаружен и изъят нож. Сейчас учитель задержан, возбуждено уголовное дело.

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