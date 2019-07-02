В Альшеевском районе учитель физкультуры нанес ножевые ранения двум мужчинам
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В Альшеевском районе Башкирии вечером 29 июня произошел инцидент. В больницу села Раевское привезли двух мужчин из деревни Баязитово с ножевыми ранениями, сообщает сайт Newsbash.ru.
Вычислить человека, который стал виновником этого инцидента, правоохранительным органам удалось быстро. Это оказался школьный учитель физкультуры в селе Ташлы. Затейник также находился в состоянии алкогольного опьянения. При обыске обвиняемого в машине был обнаружен и изъят нож. Сейчас учитель задержан, возбуждено уголовное дело.
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