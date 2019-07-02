В Калтасинском районе муж из ревности убил жену
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В минувшее воскресенье, 30 июня, 39-летний житель Калтасинского района пришел в полицию, признавшись, что убил свою жену. Как сообщает СК по Башкирии, причиной преступления стала ревность.
Также выяснилось, что в 2015 году задержанный уже был судим за причинение своей жене вред здоровью средней тяжести, сообщает сайт Newsbash.ru.
По факту убийства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
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