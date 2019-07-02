В Калтасинском районе муж из ревности убил жену

В минувшее воскресенье, 30 июня, 39-летний житель Калтасинского района пришел в полицию, признавшись, что убил свою жену. Как сообщает СК по Башкирии, причиной преступления стала ревность.





Также выяснилось, что в 2015 году задержанный уже был судим за причинение своей жене вред здоровью средней тяжести, сообщает сайт Newsbash.ru.

По предварительным данным, вечером 29 июня обвиняемый, который находился в нетрезвом состоянии, обнаружил, что его 37-летняя супруга находилась в доме у местного жителя. Решив, что женщина ему изменяет, он принялся избивать ее и находившегося с ней мужчину, после чего несколько раз ударил потерпевшую ножом в грудь. Пострадавшая скончалась на месте.По факту убийства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ).