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Кассирша Луиза Хайруллина может быть мертва: версия криминалистов

Добавлено: 03.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Кассирша Луиза Хайруллина может быть мертва: версия криминалистов

Криминалисты считают, что 35-летняя Луиза Хайруллина, которая сбежала с украденными из банка 23 млн рублей, может быть мертва, передает «Московский комсомолец». Это предположение возникло в связи с тем, что ранее у ее родственников были взяты образцы ДНК, сообщает сайт Newsbash.ru

Криминалист, профессор кафедры правового уголовно-правового обеспечения национальной безопасности Московского технологического университета Анатолий Белкин поделился своей версией. Он полагает, что следователи выявили неопознанное тело, и это может быть жительница Салавата или кому-либо из ее семьи. 

Основные версии того, где может находится сбежавшая с миллионами семья кассира Луизы Хайруллиной

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Основные версии того, где может находится сбежавшая с миллионами семья кассира Луизы Хайруллиной
«А может быть их уже нет в живых, убиты, а их бегство инсценировали. Нашли, опознать не могут, труп или трупы повреждены от воды, сильно обгорели или их успели объесть звери», - отметил эксперт. 
В то же время существует версия, согласно которой была задержана женщина без документов, похожая на Луизу. 
«Отпечатков пальцев у нее не брали. Внешность можно изменить. На этот вопрос может ответить портретная фототехническая экспертиза. Но по ДНК определить гораздо проще. Вторая версия, на мой взгляд, более вероятная», - считает Анатолий Белкин. 
Ранее сообщалось, что банковский кассир из Салавата Луиза Хайруллина взяла с места работы несколько упаковок наличных и исчезла. Позднее полиция обнаружила, что вместе с ней пропала вся семья - муж и две дочери. Предполагается, что Хайруллины скрылись на автомобиле «Рено Дастер», который вскоре обнаружили правоохранители. В региональном МВД распространяют ориентировки двух пропавших сестер - дочерей Луизы.

Также был опубликован материал с предположениями следователей и криминалистов о том, как проходило ограбление и куда могли направиться беглецы.

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