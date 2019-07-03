В Иглинском районе электромонтер получил смертельный удар током
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Гострудинспекция завершила расследование гибели 49-летнего электромонтёра уфимского предприятия «ЦентрСпецСервис». Несчастный случай произошел 16 мая этого года, сообщает сайт Newsbash.ru.
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По данным ведомства, причиной инцидента стало нарушение правил и инструкций по охране труда со стороны погибшего, а также недостаточный контроль специалистов над ходом работы. В связи с этим ответственные лица оштрафованы на 350 тысяч рублей.
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