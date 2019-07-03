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В Иглинском районе электромонтер получил смертельный удар током

Добавлено: 03.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе электромонтер получил смертельный удар током

Гострудинспекция завершила расследование гибели 49-летнего электромонтёра уфимского предприятия «ЦентрСпецСервис». Несчастный случай произошел 16 мая этого года, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В тот день мужчина в составе бригады выполнял плановые работы на территории АЗС в селе Алаторка Иглинского района. Работник проверял оборудование в трансформаторной камере, когда получил смертельный удар током.

По данным ведомства, причиной инцидента стало нарушение правил и инструкций по охране труда со стороны погибшего, а также недостаточный контроль специалистов над ходом работы. В связи с этим ответственные лица оштрафованы на 350 тысяч рублей. 

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