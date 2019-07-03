Что известно об Альмире Захаровой из Уфы, которая внезапно умерла в Афинах

Родственники уфимки Альмиры Захаровой собирают средства на транспортировку ее тела на родину — молодая женщина уехала в Грецию отдыхать дикарем, но внезапно скончалась, о ее гибели родные узнали только через три дня. Сумма требуется приличная — матери девушки она не по карману, а что со страховкой Альмиры, была ли она вообще, пока неясно.





Почему Альмира оказалась в Греции дикарем, почему возникли сложности с ее доставкой на родину, рассказала ее сестра Анастасия.

— Альмира очень любила путешествовать. Туризму посвятила жизнь. Закончила Башкирскую академию по специальности «туризм». Получила красный диплом — сама, без взяток и помощи. Она вообще очень умная девочка была — закончила курсы английского языка, сперва обычные, потом повышенные. Работала она в компании Dreamtrips, в туризме, как и мечтала, — поведала Анастасия.

— Всю свою сознательную жизнь Альмира провела в Уфе, все хотела выйти замуж и родить много детишек, она их очень любила. Но вот так вышло. Она очень светлый и добрый человечек, всегда помогала, если просили, и общительная очень была, — поделилась Настя.

— Сестра подрабатывала периодически моделью — но это больше как хобби для нее было, жизнь свою с этим она не связала, хотя успехи у нее были, даже участвовала в серьезных конкурсах и занимала приличные места, — вспоминает сестра погибшей девушки.

Помимо путешествий, со слов сестры, Альмира мечтала о крепкой и большой семье, была доброй и отзывчивой.Были у девушки и увлечения помимо работы — Альмира подрабатывала моделью и даже имела успехи на этом поприще.Нашли Альмиру в отеле Hellinis в Афинах. По предварительному заключению врачей, о котором рассказали близкие друзья девушки, она скончалась от инсульта. Почему Альмира отправилась в Грецию дикарем, а не в составе туристической группы, становится понятно, если изучить деятельность компании Dreamtrips, где она работала. По информации из открытых источников, контора предоставляет старым клиентам бонусы за счет новых, и они якобы могут тратить их на путешествия. Интернет кишит возмущенными отзывами клиентов — якобы прибыль получают только 20% людей, а оставшиеся 80% остаются ни с чем.Ситуация со страховкой тоже пока туманна — родственники надеются, что у Альмиры она все же была и сможет покрыть хотя бы часть расходов по транспортировке ее тела на родину. Но Греция — страна Шенгена, и, чтобы туда попасть, нужно оформлять визу, для которой потребуется страховка. На вопрос: «Почему могли возникнуть проблемы со страховкой погибшей уфимки?» ответил юрист Роман Петров.





— Обычно страховку включают в стоимость туристических путевок. Но в данном случае девушка летала самостоятельно, что усложняет ситуацию. Из обязательных требований при оформлении визы только минимум — чтобы человек совсем уж не оказался больной и без денег в чужой стране. А обязательной страховки, чтобы с покрытием транспортировки тела на десятки тысяч долларов, нет, — поделился мнением юрист. — Помимо всего прочего, у нее могли быть не в порядке документы — ведь она путешествовала, что называется, дикарем. Скорее всего, у нее была обычная туристическая страховка на какое-то время, на неделю, допустим, а она могла там находиться куда дольше. Если она была в Греции не совсем на легальном положении, то, скорее всего, страховые компании и вовсе откажутся платить. К тому же, по предварительной версии, она умерла от инсульта, а это заболевание считается таким, которое нельзя спрогнозировать. Поэтому вполне может быть, что и в этом случае выплачивать страховые откажутся. Если с документами все было в порядке, на какую-то часть выплат родственники рассчитывать могут.