В уфимском санатории у пожилой женщины после процедур отказали ноги

Лиля Гайсина решили отпраздновать день рождение матери в уфимском санатории, расположенном на улице Авроры в микрорайоне Зеленая Роща. С 17 по 21 июня они провели в медицинском учреждении, где планировали отдохнуть и слегка подправить здоровье. Но вместо квалифицированного лечения, получили обратное – у 80-летней матери Лили, поступившей с несильной болью в пояснице, отказали ноги. Последствия от оздоровительных процедур исправляют ныне в районной больнице в городе Туймазы, так как женщина до сих пор не может ходить.







— Жена купила путевку, я привез ее и тещу на машине, а забрал в инвалидной коляске. Всего лишь за 10 дней в санатории из человека, пришедшего туда на двух ногах, сделали инвалида. Теперь теща лечится от последствий «лечения» в «Радуге» в терапии районной больницы. Главный врач санатория, который даже не удосужился извиниться за такой вот инцидент , что уж говорить о компенсации за физический и моральный ущерб. Шприцов нет, все платное, лекарств нет, даже йода нет! Питание – жуть. Бассейн – грязное корыто. Пандусы вообще отдельная история. Они отсутствуют априори. Это в санатории с неврологическим уклоном!— написал в социальных сетях Олег Гайсин.

— Мы первые дни просто отдыхали, потом уже все-таки пошли к неврологу. У моей мамы болела поясница. Врач молодой, назначил лечение. Там же в корпусе находится массажный центр «Нефрит», которые работает с согласия главного врача. Мы тоже решили сходить на массаж. После похода туда, у мамы состояние ухудшилось в разы – поднялось давление, пришлось вызывать врача и просить сделать укол, — рассказала Лиля.

— Смотрю рекламу санаторий, там главный врач ведёт приём, общается с отдыхающими, за время проведенное там, мы его не видели ни разу в глаза, контингент работающих молодой, и опытный наставник, наверное, все-таки должен присутствовать. Кроме того, когда сотрудники санатория узнали, что мой муж собирается написать на них жалобу, сказали, что «приносят свои соболезнования», — возмутилась женщина.

— Две красные точки рядом, уколы в голеностоп. Все это дело потом воспалилось. Разрешение на такую процедуру теща не давала. Она в санатории, на кушетке даже сознание теряла, — отметил Олег Гайсин.

— Теперь наши врачи проводят лечение. Когда узнали, что в санатории применяли методику Герасимова и делали вытяжение, возмутились. Потому что у этого способа лечения есть ограничения, в пожилом возрасте его делать не стоит из-за хрупкости костей. Мама до этого работала, а теперь лежит в больнице, ходить не может, — рассказала Лиля.

Десятидневной отдых в санатории стоил недешево – 42 тысяч рублей. Плюс ко всему, Лиле пришлось отдельно проплачивать еще сутки, чтобы состояние ее мамы нормализовалось для перевозки в родной город Туймазы. Как отметила женщина, само благоустройство санатория внушало недоверие: грязный бассейн, дешевая плитка на полу, отсутствие пандусов и растительности. То же самое относится и к лечению. По словам женщины, оно, назначенное врачами учреждения, направлено лишь на получение дополнительных денег у отдыхающих.По ее словам, медики, хоть и стараются, работают без должной квалификации. Кроме того, пациентов смутил также другой факт – постоянная текучка кадров. За последний год из санатория уволились больше 280 сотрудников. Другой момент также является показателем – за время отдыха главный врач ни разу не показывался им на глаза. Более того, как отметила Лиля, также равнодушно он относится и к персоналу.Матери Лили в санатории назначили физкабинет, методику Герасимова, вытяжение и прием лекарств. Кроме того, по ее словам, женщине сделали укол в голеностоп, на него согласие она не давала. Все это в совокупности с массажем дал негативный эффект – у пожилой женщины внезапно отказали ноги. Теперь за здоровье женщины борются в районной больнице в городе Туймазы.По мнению эксперта, вытяжение – дело тонкое и опасное. Процедура очень тяжелая и требует высшей профессиональности, скурпулезности и индивидуального подхода. Кроме того, возраст и состояние пациента также влияет на проведение лечения.





— Вытяжение – сугубо тонкая процедура. Его применяют при протрузии и экструзии, также в зависимости от показателей и жалоб пациента. Зачастую делают сначала пробное легкое, если помогает, то немного увеличивают нагрузку. Также его используют при защемлении корневых корешков. В данном случае, скорее всего, произошла иннервация ног. Однако утверждать, что проблема возникла из-за этой процедуры, невозможно, так как нужно смотреть снимки МРТ, где все будет показано. Также вытяжение можно применить в любом возрасте, однако там внимательно смотрят на показания, — отметил невролог Андрей Каримов.

Внимание на жалобу семьи Гайсиных обратили внимание руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Политик пообещал направить в лечебное учреждение комиссию Народного контроля партии и разобраться в ситуации на месте.