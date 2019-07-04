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Авария в Дюртюлинском районе: водитель без прав перевернулся в кювет

Добавлено: 04.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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Авария в Дюртюлинском районе: водитель без прав перевернулся в кювет

В Дюртюлинском районе республики на втором километре дороги Дюртюли-Новоуртаево-Старобаишево произошла серьезная авария, сообщает сайт Newsbash.ru.

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29-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2110» не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся, но водитель выжил. Пострадавшего отправили в больницу. Автоинспекторы установили, что он вообще не имел права управлять машиной, поскольку не имел водительского удостоверения.

Всего за сутки в Башкортостане произошло восемь аварий, в которых травмы разной степени тяжести получили восемь человек. Сотрудники госавтоинспекции отстранили от вождения 21 нетрезвого автомобилиста и выявили 2100 нарушений ПДД.

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