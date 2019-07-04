Авария в Дюртюлинском районе: водитель без прав перевернулся в кювет
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В Дюртюлинском районе республики на втором километре дороги Дюртюли-Новоуртаево-Старобаишево произошла серьезная авария, сообщает сайт Newsbash.ru.
Всего за сутки в Башкортостане произошло восемь аварий, в которых травмы разной степени тяжести получили восемь человек. Сотрудники госавтоинспекции отстранили от вождения 21 нетрезвого автомобилиста и выявили 2100 нарушений ПДД.
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