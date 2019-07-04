В Белебее загорелся памятник архитектуры: пострадал мужчина | видео
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В здании памятника архитектуры 1903 года постройки по улице Советской в Белебее произошел пожар. По данным МЧС республики, в результате возгорания пострадал мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.
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