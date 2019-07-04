В Белебее загорелся памятник архитектуры: пострадал мужчина | видео

В здании памятника архитектуры 1903 года постройки по улице Советской в Белебее произошел пожар. По данным МЧС республики, в результате возгорания пострадал мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.

Площадь пожара внутри здания составила 200 квадратных метров, в настоящее время угрозы распространения огня нет. На месте работают 12 сотрудников экстренных служб. Причины происшествия выясняет дознаватель МЧС.