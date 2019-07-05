Авария в Давлекановском районе: автомобиль Toyota Camry занесло в кювет, погиб пассажир

Смертельное ДТП произошло вчера, 4 июля, утром в Давлекановском районе Башкирии. На 34-м километре трассы Давлеканово — Буздяк, неподалеку от деревни Ивановка, 23-летний уфимец за рулем Toyota Camry не вошел в крутой поворот, и машину занесло, сообщает сайт Newsbash.ru.





Пропахав обочину всеми четырьмя колесами, легковушка рухнула в кювет на крышу и прокатилась на ней по земле несколько метров.

Водитель иномарки уцелел, а вот его 24-летний пассажир скончался на месте. На фото с места происшествия видно, что крышу легковушки в задней части кузова вмяло в машину. По всей видимости, погибший находился сзади.Дорожные полицейские сейчас разбираются в причинах аварии.