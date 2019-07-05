Авария в Давлекановском районе: автомобиль Toyota Camry занесло в кювет, погиб пассажир
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Смертельное ДТП произошло вчера, 4 июля, утром в Давлекановском районе Башкирии. На 34-м километре трассы Давлеканово — Буздяк, неподалеку от деревни Ивановка, 23-летний уфимец за рулем Toyota Camry не вошел в крутой поворот, и машину занесло, сообщает сайт Newsbash.ru.
Пропахав обочину всеми четырьмя колесами, легковушка рухнула в кювет на крышу и прокатилась на ней по земле несколько метров.
Дорожные полицейские сейчас разбираются в причинах аварии.
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