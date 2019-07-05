Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Подробности задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани

Подробности задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани

Добавлено: 05.07.19
Просмотров: 64
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
Комментарии (0)
Загрузка...
Подробности задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани

В Казани минувшим вечером была задержана Луиза Хайруллина. Кассир банка из Салавата подозревается в хищении около 25 миллионов рублей из банка. Между тем, судьба этих денег до сих пор неизвестна, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сказка закончилась. Луиза Хайруллина, за которую переживала вся страна, найдена в Казани. Женщина стала настоящим народным героем 27 мая, когда МВД распространило ориентировки на женщину, ее мужа и двух дочек. По данным следствия, женщина забрала из отделения "Россельхозбанка", в котором долгое время в должности кассира, порядка 25 миллионов рублей. Ранее эта цифра составляла 23 миллиона, но журналисты пересчитали похищенные доллары и евро по актуальному курсу.

Как семья кассира Луизы Хайруллиной незаметно добралась до Казани: версии

Читайте также:

Как семья кассира Луизы Хайруллиной незаметно добралась до Казани: версии
Вопреки ожиданиям, Луиза Хайруллина не покинула страну. Более того, она не нашла других вариантов, кроме как поехать в столицу соседней республики - Казань. Там она и снимала квартиру все последнее время, пока не увидела на пороге своей квартиры сотрудников полиции и ФСБ.

Операция по поимке подозреваемой проходила в атмосфере строжайшей секретности. Об этом можно судить по скудной информации у журналистов различных изданий: даже при наличии у многих из них официальных своих источников среди силовиков, вся новая информация о поисках шла от родственников, друзей и экспертов.

Оперативники опасались, что широкий резонанс "спугнет" Луизу Хайруллину, поэтому рядовые сотрудники, как и он сам, были не в курсе всех подробностей расследования. Впрочем, это стандартная ситуация - подобные громкие расследования принято проводит в своеобразной информационной тишине.

Это не помешало множеству СМИ строить десятки версий произошедшего исходя из показаний экстрасенсов, колдунов, друзей и соседей женщины. Андрей Малахов даже посвятил Луизе эфир передачи, который отчасти помог расставить точки над "i" в этой истории благодаря появлению в студии отца Луизы. К слову, в его же гараже и нашли "Рено Дастер", на котором по первоначальной версии женщина могла скрыться вместе со своей семьей.

Источник в правоохранительных органах:
Надо отметить, что задержанная не сопротивлялась во время визита силовиков. Вполне возможно, что она предполагала такой исход событий и была к нему морально готова. Вообще, стоит отметить действительно слаженную работу сотрудников полиции и ФСБ. Благодаря их грамотным действиям задержанная не смогла скрыться.

Правда теперь у сыщиков появилась новая головная боль, ведь похищенных денег на съемной квартире не оказалось. Вероятно, в процессе допроса Хайруллина расскажет, куда делись похищенные финансовые средства. Что касается мужа Луизы и ее детей - их судьба также неизвестна. По данным журналистов "Риа Новости", стражи порядка устанавливают местоположение Марата Хайруллина и обеих девочек.

Сейчас с задержанной общаются следователи. Оперативное сопровождение расследование осуществляется сотрудниками уголовного розыска МВД Башкирии и регионального УФСБ. Ранее Луизе Хайруллиной была заочно назначена мера пресечения в виде ареста.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Кассира Луизу Хайруллину из Салавата задержали: она скрывалась в Казани
Происшествия
Кассира Луизу Хайруллину из Салавата задержали: она скрывалась в Казани
Кассирша Луиза Хайруллина может быть мертва: версия криминалистов
Происшествия
Кассирша Луиза Хайруллина может быть мертва: версия криминалистов
Семья кассира Луизы Харйллиной могла скрываться какое-то время в гараже отца грабительницы
Происшествия
Семья кассира Луизы Харйллиной могла скрываться какое-то время в гараже отца грабительницы
В домах близких родственников кассира Луизы Хайруллиной прошли обыски
Происшествия
В домах близких родственников кассира Луизы Хайруллиной прошли обыски
Шансы найти кассиршу Луизу Хайруллину ограбившую банк стремятся к нулю: мнение детективов
Происшествия
Шансы найти кассиршу Луизу Хайруллину ограбившую банк стремятся к нулю: мнение детективов
В дело о пропаже семьи Луизы Хайруллиной вмешались экстрасенсы
Происшествия
В дело о пропаже семьи Луизы Хайруллиной вмешались экстрасенсы
Появились факты того, что Луиза Хайруллина заранее планировала похищение 23 млн рублей
Происшествия
Появились факты того, что Луиза Хайруллина заранее планировала похищение 23 млн рублей
В Салавате объявлена в розыск кассир "Россельхозбанка" похитившая 23 млн рублей
Происшествия
В Салавате объявлена в розыск кассир "Россельхозбанка" похитившая 23 млн рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: