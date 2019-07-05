Подробности задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани

В Казани минувшим вечером была задержана Луиза Хайруллина. Кассир банка из Салавата подозревается в хищении около 25 миллионов рублей из банка. Между тем, судьба этих денег до сих пор неизвестна, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сказка закончилась. Луиза Хайруллина, за которую переживала вся страна, найдена в Казани. Женщина стала настоящим народным героем 27 мая, когда МВД распространило ориентировки на женщину, ее мужа и двух дочек. По данным следствия, женщина забрала из отделения "Россельхозбанка", в котором долгое время в должности кассира, порядка 25 миллионов рублей. Ранее эта цифра составляла 23 миллиона, но журналисты пересчитали похищенные доллары и евро по актуальному курсу.

Надо отметить, что задержанная не сопротивлялась во время визита силовиков. Вполне возможно, что она предполагала такой исход событий и была к нему морально готова. Вообще, стоит отметить действительно слаженную работу сотрудников полиции и ФСБ. Благодаря их грамотным действиям задержанная не смогла скрыться.

Вопреки ожиданиям, Луиза Хайруллина не покинула страну. Более того, она не нашла других вариантов, кроме как поехать в столицу соседней республики - Казань. Там она и снимала квартиру все последнее время, пока не увидела на пороге своей квартиры сотрудников полиции и ФСБ.Операция по поимке подозреваемой проходила в атмосфере строжайшей секретности. Об этом можно судить по скудной информации у журналистов различных изданий: даже при наличии у многих из них официальных своих источников среди силовиков, вся новая информация о поисках шла от родственников, друзей и экспертов.Оперативники опасались, что широкий резонанс "спугнет" Луизу Хайруллину, поэтому рядовые сотрудники, как и он сам, были не в курсе всех подробностей расследования. Впрочем, это стандартная ситуация - подобные громкие расследования принято проводит в своеобразной информационной тишине.Это не помешало множеству СМИ строить десятки версий произошедшего исходя из показаний экстрасенсов, колдунов, друзей и соседей женщины. Андрей Малахов даже посвятил Луизе эфир передачи, который отчасти помог расставить точки над "i" в этой истории благодаря появлению в студии отца Луизы. К слову, в его же гараже и нашли "Рено Дастер", на котором по первоначальной версии женщина могла скрыться вместе со своей семьей.

Правда теперь у сыщиков появилась новая головная боль, ведь похищенных денег на съемной квартире не оказалось. Вероятно, в процессе допроса Хайруллина расскажет, куда делись похищенные финансовые средства. Что касается мужа Луизы и ее детей - их судьба также неизвестна. По данным журналистов "Риа Новости", стражи порядка устанавливают местоположение Марата Хайруллина и обеих девочек.



Сейчас с задержанной общаются следователи. Оперативное сопровождение расследование осуществляется сотрудниками уголовного розыска МВД Башкирии и регионального УФСБ. Ранее Луизе Хайруллиной была заочно назначена мера пресечения в виде ареста.