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Как семья кассира Луизы Хайруллиной незаметно добралась до Казани: версии

Добавлено: 05.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Как семья кассира Луизы Хайруллиной незаметно добралась до Казани: версии

Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 25 миллионов рублей из банка в Салавате, была задержана в Казани. Новость стала неожиданной для всех, кто следил за этой историей. При этом похищенных денег при задержанной не оказалось, сообщает сайт Newsbash.ru.

Спустя месяц и одну неделю Луизу Хайруллину задержали в столице Татарстана - Казани. Во многом это заслуга сотрудников уголовного розыска и местного УФСБ, которое также занималось активным поиском подозреваемой. Женщину нашли на съемной квартире одну, где находятся пропавшие муж женщины и две дочери - неизвестно. Впрочем пока также непонятно где находятся похищенные деньги. В квартире, которую снимала Луиза, их нет.

Подробности задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани

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Подробности задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани
Тысячи пользователей соцсетей по всей России уже выразили сожаление Луизе и ее семье. Многие рассчитывали на то, что ее никогда не найдут. Тем не менее, Луизу Хайруллину задержали, и не за границей, а в соседнем Татарстане. Пока что неизвестно, как именно подозреваемая добралась до столицы Казани. Ранее в гараже ее отца был обнаружен "Рено Дастер", который изначально по версии правоохранителей мог служить средством передвижения для семьи по стране.

В автомобиле были найдены постельные принадлежности: одеяла, матрас, подушки. Это натолкнуло следствие на мысль, что Луиза вместе с семьей некоторое время после ограбления жила прямо в машине. Если верить показаниям ее отца, который отмечал, что бывает в гараже крайне редко, то такая версия имеет право на существование. Источник bash.news в правоохранительных органах отмечает: Луиза могла добраться до Казани тремя дорогами. Рассмотрим их на карте.

Из Салавата до Казани - путь не близкий, но за сутки на автомобиле в качестве водителя или пассажира добраться вполне реально. Дороги три: через Уфу на М7, через Стерлитамак и Раевку на Октябрьский и в обход Стерлитамака и Октябрьского через Стерлибашево.

Первый вариант (серая дорога через Уфу) с учетом розыска подозреваемой похож на самоубийство. Если до Уфы по оренбургской трассе добраться еще реально, то продолжить путь далее по федеральной трассе М7 и остаться незамеченной очень трудно. Дорога буквально усеяна камерами и сотрудниками ГИБДД.

Второй вариант - ехать через Стерлитамак, Раевку, Октябрьский (отмечена синим). По расстоянию этот путь получается на 50 километров короче, а по времени дорога займет столько же, сколько и через Уфу. Эта трасса региональная, камер здесь меньше, как и полицейских. Единственное - необходимо проехать через Стерлитамак, участок федеральной трассы в районе Кандров и Октябрьского и остаться при этом незамеченным.

Третий вариант - крюк в 706 километров через Стерлибашево (серая линия снизу от синего пути). Эта дорога длиннее и в то же время идеальнее, так как проходит через тихие районы, а с трассой М5 пересекается всего раз в Бавлах на границе с Башкирией.

Вполне вероятно, что Луиза Хайруллина в ходе следственных мероприятий подробно расскажет сыщикам, как она смогла добралась до Казани незамеченной. Сейчас ее допрашивают следователи. Ранее еще во время поисков суд заочно назначил ей меру пресечения в виде ареста.

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