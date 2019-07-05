Кассира Луизу Хайруллину в ближайшее время доставят из Казани в Уфу на допрос

Луиза Хайруллина — женщина, которую обвиняют в краже из банка 25 миллионов рублей, ставшая самой, пожалуй, знаменитой персоной в родном Салавате, возвращается в Башкирию. Сегодня, 5 июля, бывшего кассира, которую задержали на съемной квартире в Казани, привезут в Уфу на допрос, сообщает сайт Newsbash.ru.





Детей, скорее всего, заберет отец Луизы Рамиль и его сестра. Как сообщил источник, отец уже вчера знал о задержании дочери.

— По всей видимости, ему уже вчера рассказали. Он приехал к дому Луизы, траву косил, окна в доме открыл — проветривал. Видно, что готовился к чему-то, ходил радостный, на подъеме. Радость же для отца — дочь жива. Машина у него на ходу, поэтому он точно поедет за детьми, — рассказал собеседник портала, близкий к семье Хайруллиных.

Официальной информации о том, что Луизу Хайруллину привезут в Башкирию, пока нет. Знаменитую кассиршу задержали вчера, 4 июля, но только вот денег при ней не было. Их теперь предстоит искать силовикам.Первые зацепки по делу кассира, похитившего такую большую сумму, появились пару недель назад. Тогда отец Луизы нашел в своем гараже машину дочери, на которой та якобы скрылась из города.Официальной информации о том, что Луизу Хайруллину привезут в Башкирию, пока нет. Знаменитую кассиршу задержали вчера, 4 июля, но только вот денег при ней не было. Их теперь предстоит искать силовикам.

Первые зацепки по делу кассира, похитившего такую большую сумму, появились пару недель назад. Тогда отец Луизы нашел в своем гараже машину дочери, на которой та якобы скрылась из города.