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Кассира Луизу Хайруллину в ближайшее время доставят из Казани в Уфу на допрос

Добавлено: 05.07.19
Просмотров: 206
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Кассира Луизу Хайруллину в ближайшее время доставят из Казани в Уфу на допрос

Луиза Хайруллина — женщина, которую обвиняют в краже из банка 25 миллионов рублей, ставшая самой, пожалуй, знаменитой персоной в родном Салавате, возвращается в Башкирию. Сегодня, 5 июля, бывшего кассира, которую задержали на съемной квартире в Казани, привезут в Уфу на допрос, сообщает сайт Newsbash.ru.

Детей, скорее всего, заберет отец Луизы Рамиль и его сестра. Как сообщил источник, отец уже вчера знал о задержании дочери.

— По всей видимости, ему уже вчера рассказали. Он приехал к дому Луизы, траву косил, окна в доме открыл — проветривал. Видно, что готовился к чему-то, ходил радостный, на подъеме. Радость же для отца — дочь жива. Машина у него на ходу, поэтому он точно поедет за детьми, — рассказал собеседник портала, близкий к семье Хайруллиных.
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Официальной информации о том, что Луизу Хайруллину привезут в Башкирию, пока нет. Знаменитую кассиршу задержали вчера, 4 июля, но только вот денег при ней не было. Их теперь предстоит искать силовикам.

Первые зацепки по делу кассира, похитившего такую большую сумму, появились пару недель назад. Тогда отец Луизы нашел в своем гараже машину дочери, на которой та якобы скрылась из города.
Официальной информации о том, что Луизу Хайруллину привезут в Башкирию, пока нет. Знаменитую кассиршу задержали вчера, 4 июля, но только вот денег при ней не было. Их теперь предстоит искать силовикам.

Первые зацепки по делу кассира, похитившего такую большую сумму, появились пару недель назад. Тогда отец Луизы нашел в своем гараже машину дочери, на которой та якобы скрылась из города.

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