Пользователи соцсетей бурно отреагировали на поимку кассира Луизы Хайуллиной

Сегодня самой нашумевшей новостью стало известие о поимке в Казани 35-летней Луизы Хайруллиной, ранее похитившей из кассы банка более 20 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Соцсети буквально взорвались комментариями по этому поводу. Это, впрочем, и неудивительно – ранее пользователи Сети активно высказывались в поддержку женщины и желали ей удачи. Известие о ее поимке многих расстроило:

«Ну вот, я за нее как за родную переживал», «С такими деньгами и попалась, не надо было ей в России оставаться», «Не повезло. Как жаль», «Даа, с такими деньгами и попасть так глупо и быстро», «Теперь за бумажки, которые из дерева делают, человеку жизнь сломают».Тем не менее, несмотря на разочарование, поддерживают ее столь же бурно: «Ай молодца! Уважуха ей и честь!!!», «Луиза! Мы с тобой!!!», «Удачи вам девушка. Вы молодец. Жаль женщину))», «Со страны валить надо было быстро. Хоть и попалась и этого следовало ожидать! Но молодец!». Не скупятся люди и на советы, в частности, обсуждая, надежно ли она спрятала деньги. «Если не дура, то не сдаст нычку. Пойдёт на "пятнашку", зато дети на свободе будут обеспечены», «Денюшки то не нааааашли. Не колись, Луиза. Отсидишь пару лет, выпустят, гульнёшь», «Надо было в Грузию валить, этих бабок ей лет на 20 бы хватило».

«Давайте порассуждаем как это сделать грамотно) во первых продать всё, жить на съемной квартире; во вторых вывезти семью, где нет выдачи… и самое главное купить билет на день совершения акции, чтобы в этот же день свалить, в розыск не сразу же объявят, пока разбираться будут, полдня форы точно будет, единственный вопрос, как деньги через границу перевести, в самолёт не пустят с сумкой денег, что посоветуете».Рассуждая о том, как же ее нашли, многие сошлись во мнении, что ее «сдали». «Кто-то завистливый сдал её!», «Скорее всего её сдали».

Один из пользователей вообще предложил порассуждать о том, как можно вывезти такие деньги из страны.



Отметим, что деньги при женщине, действительно, не нашли. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, где они спрятаны.