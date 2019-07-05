В Башкирии один из общественников готов оплатить адвоката для защиты кассира Луизы Хайруллиной

Утро пятницы в Башкирии взорвала новость о задержании Луизы Хайруллинойв казанской съемной квартире. Напомним, женщина, работавшая старшим кассиром в отделении банка в Салавате, похитила 23 миллиона, и больше месяца скрывалась от правоохранительных органов, сообщает сайт Newsbash.ru.





Криминалисты и опытные следователи выдвигали разные версии, мол, семья Хайруллиных давно на островах, или вовсе погибла. Однако ларчик просто открывался – все это время они скрывались в Татарстане.

— Мое обещание в силе. От своих слов не отказываюсь, мой помощник уже ведет переговоры. Так что, конечно, оплачу адвоката Луизы Хайруллиной, — отметил Азамат Галин.

За период поисков Луиза стала любимицей общественности. Большинство поддерживало ее, а некоторые даже обещали ей помочь. Так, Азамат Галин, общественный деятель и бизнесмен, поклялся, что оплатит адвоката женщине, если ее задержат. То и случилось.