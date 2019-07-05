В Башкирии один из общественников готов оплатить адвоката для защиты кассира Луизы Хайруллиной
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Утро пятницы в Башкирии взорвала новость о задержании Луизы Хайруллинойв казанской съемной квартире. Напомним, женщина, работавшая старшим кассиром в отделении банка в Салавате, похитила 23 миллиона, и больше месяца скрывалась от правоохранительных органов, сообщает сайт Newsbash.ru.
Криминалисты и опытные следователи выдвигали разные версии, мол, семья Хайруллиных давно на островах, или вовсе погибла. Однако ларчик просто открывался – все это время они скрывались в Татарстане.
— Мое обещание в силе. От своих слов не отказываюсь, мой помощник уже ведет переговоры. Так что, конечно, оплачу адвоката Луизы Хайруллиной, — отметил Азамат Галин.
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