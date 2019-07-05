В Бирске двое подростков ограбили девушку

В Бирске под уголовное преследование попали два приятеля 16 и 15 лет из деревни Среднебазаново. Парни приехали в город в поисках подработки, но, потерпев неудачу, решились на преступление, сообщает сайт Newsbash.ru.





Все произошло ночью 3 июля, когда подростки слонялись по городским улицам и думали, где бы раздобыть денег. На ум не пришло ничего лучше, чем совершить грабеж. Жертвой юных преступников стала 22-летняя бирчанка.

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, во дворе одного из домов налетчики выхватили у пострадавшей сумку. Добычей уличных воришек стал телефон «Самсунг А7» и 500 рублей наличными. Стражам порядка удалось быстро найти нападавших, благодаря приметной футболке одного из них с надписью «ЭГОИСТ». При себе у подростков нашли украденные деньги и смартфон. Оба стали фигурантами дела о совершении грабежа.