В Бирске двое подростков ограбили девушку
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В Бирске под уголовное преследование попали два приятеля 16 и 15 лет из деревни Среднебазаново. Парни приехали в город в поисках подработки, но, потерпев неудачу, решились на преступление, сообщает сайт Newsbash.ru.
Все произошло ночью 3 июля, когда подростки слонялись по городским улицам и думали, где бы раздобыть денег. На ум не пришло ничего лучше, чем совершить грабеж. Жертвой юных преступников стала 22-летняя бирчанка.
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