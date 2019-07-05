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Кассир Луиза Хайруллина не призналась, где находятся похищенные деньги

Добавлено: 05.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Кассир Луиза Хайруллина не призналась, где находятся похищенные деньги

4 июля, в Казани задержали семью Хайруллиных, известную теперь на всю страну. Луиза со своей семьей жила в съемной квартире в столице Татарстана, в момент задержания с ней был муж и двое дочерей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщает «ГТРК Башкортостан» похищенных миллионов при ней не нашли, где находятся деньги сама Луиза не признается. В отношении Хайруллиной уже возбуждено уголовное дело. По решению суда её заочно арестовали. Известно, что несовершеннолетних дочерей передадут родственникам семьи после завершения всех процедур, связанных с задержанием.

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Напомним, в Башкирии Россельхозбанк лишился 23 миллионов рублей. Крупную сумму вынесла из здания сотрудница банка. 35-летняя Луиза Хайруллина положила деньги в сумочку и вышла с работы, а затем скрылась вместе со своей семьей. Их искали больше месяца.

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