Кассир Луиза Хайруллина не призналась, где находятся похищенные деньги
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4 июля, в Казани задержали семью Хайруллиных, известную теперь на всю страну. Луиза со своей семьей жила в съемной квартире в столице Татарстана, в момент задержания с ней был муж и двое дочерей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщает «ГТРК Башкортостан» похищенных миллионов при ней не нашли, где находятся деньги сама Луиза не признается. В отношении Хайруллиной уже возбуждено уголовное дело. По решению суда её заочно арестовали. Известно, что несовершеннолетних дочерей передадут родственникам семьи после завершения всех процедур, связанных с задержанием.
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