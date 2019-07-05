Опубликовано видео с места задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани
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Публикуем первые кадры с места задержания Луизы Хайруллиной и ее семьи. Именно в этом доме по улице Чуйкова в Казани в съемной квартире более месяца скрывалась женщина со своим супругом и детьми, сообщает сайт Newsbash.ru.
На ее след вышли полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России по Башкирии. Бывшего кассира банка в Салавате задержали накануне. Подробности задержания можно прочитать тут.
История кассира банка из Салавата прогремела на всю страну в конце мая. После рабочего дня женщина вынесла из отделения более 23 миллионов рублей. С тех пор ни женщину, ни ее семью никто не видел. Бесследно исчезли сама Луиза, ее муж и две малолетние дочери. Позднее у близких Луизы появилась первая зацепка — был найден автомобиль женщины с постельными принадлежностями внутри. В конце июня у родных женщины, а также у матери и брата её мужа прошли обыски.
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