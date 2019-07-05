Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Опубликовано видео с места задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани

Опубликовано видео с места задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани

Добавлено: 05.07.19
Просмотров: 174
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
Комментарии (0)
Загрузка...
Опубликовано видео с места задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани

Публикуем первые кадры с места задержания Луизы Хайруллиной и ее семьи. Именно в этом доме по улице Чуйкова в Казани в съемной квартире более месяца скрывалась женщина со своим супругом и детьми, сообщает сайт Newsbash.ru.

На ее след вышли полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России по Башкирии. Бывшего кассира банка в Салавате задержали накануне. Подробности задержания можно прочитать тут.

Кассир Луиза Хайруллина не призналась, где находятся похищенные деньги

Читайте также:

Кассир Луиза Хайруллина не призналась, где находятся похищенные деньги
Напомним, Луизу Хайруллину, сбежавшую с семьей с краденными из банка миллионами, задержали накануне. Сейчас ее допрашивают следователи. 

История кассира банка из Салавата прогремела на всю страну в конце мая. После рабочего дня женщина вынесла из отделения более 23 миллионов рублей. С тех пор ни женщину, ни ее семью никто не видел. Бесследно исчезли сама Луиза, ее муж и две малолетние дочери. Позднее у близких Луизы появилась первая зацепка — был найден автомобиль женщины с постельными принадлежностями внутри. В конце июня у родных женщины, а также у матери и брата её мужа прошли обыски.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Кассир Луиза Хайруллина не призналась, где находятся похищенные деньги
Происшествия
Кассир Луиза Хайруллина не призналась, где находятся похищенные деньги
Кассира Луизу Хайруллину в ближайшее время доставят из Казани в Уфу на допрос
Происшествия
Кассира Луизу Хайруллину в ближайшее время доставят из Казани в Уфу на допрос
Подробности задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани
Происшествия
Подробности задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани
Кассира Луизу Хайруллину из Салавата задержали: она скрывалась в Казани
Происшествия
Кассира Луизу Хайруллину из Салавата задержали: она скрывалась в Казани
Семья кассира Луизы Харйллиной могла скрываться какое-то время в гараже отца грабительницы
Происшествия
Семья кассира Луизы Харйллиной могла скрываться какое-то время в гараже отца грабительницы
В домах близких родственников кассира Луизы Хайруллиной прошли обыски
Происшествия
В домах близких родственников кассира Луизы Хайруллиной прошли обыски
Родственники Луизы Хайруллиной рассказали почему считают, что побег семьи связан с криминалом
Происшествия
Родственники Луизы Хайруллиной рассказали почему считают, что побег семьи связан с криминалом
На Луизу Хайруллину похитившую из банка крупную сумму завели уголовное дело
Происшествия
На Луизу Хайруллину похитившую из банка крупную сумму завели уголовное дело
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: