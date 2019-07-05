Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Кассира Луизу Хайруллину из Салавата отследили с помощью телефонного звонка ее дочерей

Кассира Луизу Хайруллину из Салавата отследили с помощью телефонного звонка ее дочерей

Добавлено: 05.07.19
Просмотров: 146
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
Комментарии (0)
Загрузка...
Кассира Луизу Хайруллину из Салавата отследили с помощью телефонного звонка ее дочерей

Появляются первые подробности задержания банковского кассира Луизы Хайруллиной из Салавата, укравшей 25 миллионов рублей и пустившейся в бега. Как сообщает «Лента. ру», разыскать беглянку удалось благодаря звонку ее детей своему дедушке, сообщает сайт Newsbash.ru.

Опубликовано видео с места задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани

Читайте также:

Опубликовано видео с места задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани
Выяснилось, что кто-то из дочерей позвонил деду. Стражи порядка смогли отследить звонок – так у них получилось вычислить адрес квартиры в Казани, где прятались беглецы.

4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет. Правда, украденных денег у женщины не оказалось. Где находятся похищенные миллионы, еще предстоит установить правоохранителям.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Опубликовано видео с места задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани
Происшествия
Опубликовано видео с места задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани
Кассир Луиза Хайруллина не призналась, где находятся похищенные деньги
Происшествия
Кассир Луиза Хайруллина не призналась, где находятся похищенные деньги
Установлено местонахождение детей кассира Луизы Хайруллиной: МВД Башкирии сняло ориентировки о розыске
Общество
Установлено местонахождение детей кассира Луизы Хайруллиной: МВД Башкирии сняло ориентировки о розыске
Кассира Луизу Хайруллину в ближайшее время доставят из Казани в Уфу на допрос
Происшествия
Кассира Луизу Хайруллину в ближайшее время доставят из Казани в Уфу на допрос
Подробности задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани
Происшествия
Подробности задержания кассира Луизы Хайруллиной в Казани
Кассира Луизу Хайруллину из Салавата задержали: она скрывалась в Казани
Происшествия
Кассира Луизу Хайруллину из Салавата задержали: она скрывалась в Казани
Шансы найти кассиршу Луизу Хайруллину ограбившую банк стремятся к нулю: мнение детективов
Происшествия
Шансы найти кассиршу Луизу Хайруллину ограбившую банк стремятся к нулю: мнение детективов
Появились факты того, что Луиза Хайруллина заранее планировала похищение 23 млн рублей
Происшествия
Появились факты того, что Луиза Хайруллина заранее планировала похищение 23 млн рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: