Кассира Луизу Хайруллину из Салавата отследили с помощью телефонного звонка ее дочерей

Появляются первые подробности задержания банковского кассира Луизы Хайруллиной из Салавата, укравшей 25 миллионов рублей и пустившейся в бега. Как сообщает «Лента. ру», разыскать беглянку удалось благодаря звонку ее детей своему дедушке, сообщает сайт Newsbash.ru.

Выяснилось, что кто-то из дочерей позвонил деду. Стражи порядка смогли отследить звонок – так у них получилось вычислить адрес квартиры в Казани, где прятались беглецы.4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет. Правда, украденных денег у женщины не оказалось. Где находятся похищенные миллионы, еще предстоит установить правоохранителям.