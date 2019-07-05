Кассира Луизу Хайруллину из Салавата отследили с помощью телефонного звонка ее дочерей
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Появляются первые подробности задержания банковского кассира Луизы Хайруллиной из Салавата, укравшей 25 миллионов рублей и пустившейся в бега. Как сообщает «Лента. ру», разыскать беглянку удалось благодаря звонку ее детей своему дедушке, сообщает сайт Newsbash.ru.
4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет. Правда, украденных денег у женщины не оказалось. Где находятся похищенные миллионы, еще предстоит установить правоохранителям.
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