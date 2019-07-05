Какой срок может грозить кассиру Луизе Хайруллиной за похищение 23 млн рублей из банка
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Адвокат, полковник МВД в отставке, работавший в Главном управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Евгений Черноусов рассказал, что ждет кассиршу Луизу Хайруллину. Женщину подозревают в хищении 23 миллионов рублей у Россельхозбанка, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Здесь идет речь о совершении мошеннических действий в банковской сфере в особо крупном размере. Там — до 10 лет лишения свободы. А если еще и растратила часть денег, то это отмывание денежных средств», — объяснил адвокат.
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Хайруллину, которая работала Россельхозбанке в Салавате, подозревают в том, что она вынесла с работы сумку с 23 миллионами рублей. В итоге 35-летнюю сотрудницу кредитной организации полицейские нашли в Казани. Земляки Хайруллиной, согласно информации местного издания, надеялись, что ей удастся скрыться от стражей порядка.
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