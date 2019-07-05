Какой срок может грозить кассиру Луизе Хайруллиной за похищение 23 млн рублей из банка

Адвокат, полковник МВД в отставке, работавший в Главном управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Евгений Черноусов рассказал, что ждет кассиршу Луизу Хайруллину. Женщину подозревают в хищении 23 миллионов рублей у Россельхозбанка, сообщает сайт Newsbash.ru.





«Здесь идет речь о совершении мошеннических действий в банковской сфере в особо крупном размере. Там — до 10 лет лишения свободы. А если еще и растратила часть денег, то это отмывание денежных средств», — объяснил адвокат.

Черноусов отметил, что Хайруллиной может грозить до шести лет тюрьмы.Также правозащитник рассказал, что женщину могут заставить заплатить штраф в размере до миллиона рублей. Смягчающими обстоятельствами для кассирши могут стать раскаяние, помощь следствию и наличие несовершеннолетних детей. С учетом этих обстоятельств срок лишения свободы может сократиться до 5-6 лет.Хайруллину, которая работала Россельхозбанке в Салавате, подозревают в том, что она вынесла с работы сумку с 23 миллионами рублей. В итоге 35-летнюю сотрудницу кредитной организации полицейские нашли в Казани. Земляки Хайруллиной, согласно информации местного издания, надеялись, что ей удастся скрыться от стражей порядка.