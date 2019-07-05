В Бирском районе в озере обнаружили тело молодого мужчины
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Накануне поздним вечером экстренным службам стало известно о происшествиии на озере Камылевка вблизи села Пономаревка Бирского района, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Подробности происшествия устанавливаются.
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