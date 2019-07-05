В Бирском районе в озере обнаружили тело молодого мужчины

Накануне поздним вечером экстренным службам стало известно о происшествиии на озере Камылевка вблизи села Пономаревка Бирского района, сообщает сайт Newsbash.ru.



Прибывшие на место спасатели вытащили из воды тело утонувшего 33-летнего мужчины. По данным Госкомитета РБ по ЧС, погибший купался на территории «дикого» пляжа.Подробности происшествия устанавливаются.