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В Бирском районе в озере обнаружили тело молодого мужчины

Добавлено: 05.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирском районе в озере обнаружили тело молодого мужчины

Накануне поздним вечером экстренным службам стало известно о происшествиии на озере Камылевка вблизи села Пономаревка Бирского района, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Прибывшие на место спасатели вытащили из воды тело утонувшего 33-летнего мужчины. По данным Госкомитета РБ по ЧС, погибший купался на территории «дикого» пляжа.

Подробности происшествия устанавливаются.

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