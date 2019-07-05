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Появилась еще одна версия того, как могли выследить кассира Луизу Хайруллину

Добавлено: 05.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Появилась еще одна версия того, как могли выследить кассира Луизу Хайруллину

Стали известны новые подробности задержания четы Хайруллиных. Кассир «Россельхозбанка» из Салавата Луиза Хайруллина похитила из кассы 25 миллионов рублей в разной валюте и скрылась вместе с мужем и дочерьми в конце мая. Но 4 июля полицейские совместно с чекистами задержали беглянку на съемной квартире в Казани, сообщает сайт Newsbash.ru.

Оказалось, что беглецы по собственной беспечности позволили правоохранителям установить их местонахождение. 

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Как нам стало известно из собственных источников, супруги Хайруллины не стали избавляться от своих сотовых телефонов, а просто выключили их. Иногда они включали гаджеты, чтобы отслеживать поступающие сообщения. Один из таких эпизодов и стал для них роковым. На телефон одного из беглецов, пришло смс-сообщение из фонда соцстрахования о получении детских выплат. Благодаря сложным техническим операциям правоохранители смогли отследить сигнал о принятом сообщении и вычислить адрес, по которому скрывалась кассирша с семьей.

Опубликованная ранее информация о телефонном звонке дочерей Хайруллиных оказалась ложной. Источники, знакомые с подробностями расследования, ее опровергают.

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