Появилась еще одна версия того, как могли выследить кассира Луизу Хайруллину
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Стали известны новые подробности задержания четы Хайруллиных. Кассир «Россельхозбанка» из Салавата Луиза Хайруллина похитила из кассы 25 миллионов рублей в разной валюте и скрылась вместе с мужем и дочерьми в конце мая. Но 4 июля полицейские совместно с чекистами задержали беглянку на съемной квартире в Казани, сообщает сайт Newsbash.ru.
Оказалось, что беглецы по собственной беспечности позволили правоохранителям установить их местонахождение.
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Опубликованная ранее информация о телефонном звонке дочерей Хайруллиных оказалась ложной. Источники, знакомые с подробностями расследования, ее опровергают.
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