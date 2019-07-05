Массовое убийство в Кугарчинском районе: молодой парень зарезал брата, отца и мать
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СК по Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Кугарчинского района по факту убийства двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, молодой парень несколько раз ударил ножом своих 30-летнего брата, 53-летнюю мать и 59-летнего отца, после чего пришел в полицию и рассказал о том, что сделал, сообщает сайт Newsbash.ru.
В данный момент проводятся следственные действия. Задержанному планируется назначить психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
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