Массовое убийство в Кугарчинском районе: молодой парень зарезал брата, отца и мать

СК по Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Кугарчинского района по факту убийства двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).





По данным следствия, молодой парень несколько раз ударил ножом своих 30-летнего брата, 53-летнюю мать и 59-летнего отца, после чего пришел в полицию и рассказал о том, что сделал, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам подозреваемого, во дворе дома он сначала убил брата, после чего напал на мать. Отец парня попытался убежать, но тот нагнал его на соседском участке и так же заколол ножом. От полученных ранений семья скончалась на месте. После этого подозреваемый пришел в полицию.В данный момент проводятся следственные действия. Задержанному планируется назначить психолого-психиатрическую судебную экспертизу.