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Массовое убийство в Кугарчинском районе: молодой парень зарезал брата, отца и мать

Добавлено: 05.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кугарчинский район
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Массовое убийство в Кугарчинском районе: молодой парень зарезал брата, отца и мать

СК по Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Кугарчинского района по факту убийства двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, молодой парень несколько раз ударил ножом своих 30-летнего брата, 53-летнюю мать и 59-летнего отца, после чего пришел в полицию и рассказал о том, что сделал, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам подозреваемого, во дворе дома он сначала убил брата, после чего напал на мать. Отец парня попытался убежать, но тот нагнал его на соседском участке и так же заколол ножом. От полученных ранений семья скончалась на месте. После этого подозреваемый пришел в полицию.

В данный момент проводятся следственные действия. Задержанному планируется назначить психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

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