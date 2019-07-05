Подробности массового убийства в деревне Максютово Кугарчинского района
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Сутки назад 25-летний парень должен был лечь в больницу из-за вспышек агрессии. Однако в госпитализации ему было отказано: в заведении не было свободных мест, сообщает сайт Newsbash.ru.
Деревня Максютово в Кугарчинском районе сейчас переживает самый настоящий шок. 25-летний молодой парень сегодня утром перерезал всю свою семью: мать, отца и старшего брата. Местные жители говорят, что погибшая семья была вполне нормальной. Разве что мать страдала тяжелой формой шизофрении, которая, судя по всему, передалась по наследству младшему сыну.
Вы знаете, нормальная семья, хорошая. Мама, конечно, болела, как и младший сын. Но отец, Ильдус, владел трактором, работал в поле, держал скотину. Кормил семью, нормальный деревенский мужик. Старший брат занимался продажей срубов.Трагедия случилась сегодня в 10 утра, а приступы у младшего сына начались вчера. Обеспокоенный отец посадил сына в машину и повез в ближайшую психиатрическую лечебницу. Его сын нуждался в периодическом обследовании и лечении, но в этот раз удача была не на их стороне.
Источник в правоохранительных органах:
Парню было отказано в госпитализации, в больнице попросту не было свободных мест. Отец семейства подумал, что все обойдется, и решил подождать пару дней. Утром во время очередного приступа молодой человек схватился за нож. Что было дальше - вы уже знаете.
А дальше молодой человек поочередно нанес смертельные ножевые ранения отцу, матери и старшему брату. Все трое погибли. После этого душегуб прибыл в Мраково в отдел полиции и признался в массовом убийстве.
Местные жители находятся в страхе. Им трудно представить, что было бы, если бы неадекватный парень вышел на улицу искать жертву среди сельчан.
Зухра Ф., жительница села Максютово:
Родственники сейчас к ним домой приехали: брат из Стерлитамака, младшая сестра из Зианчуринского района. Мы тоже сходили, выразили соболезнования. Сейчас в деревне у всех страх, все в ужасе. А если бы он на улицу вышел в таком состоянии?Сейчас местный житель задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Следственный комитет РБ:
В настоящее время подозреваемый задержан, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и руководства территориального следственного отдела, следователей-криминалистов регионального управления СКР совместно с сотрудниками МВД по Республике Башкортостан, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы, изучается личность потерпевших и подозреваемого, в отношении последнего планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы.
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