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Подробности массового убийства в деревне Максютово Кугарчинского района

Добавлено: 05.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кугарчинский район
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Подробности массового убийства в деревне Максютово Кугарчинского района

Сутки назад 25-летний парень должен был лечь в больницу из-за вспышек агрессии. Однако в госпитализации ему было отказано: в заведении не было свободных мест, сообщает сайт Newsbash.ru.

Деревня Максютово в Кугарчинском районе сейчас переживает самый настоящий шок. 25-летний молодой парень сегодня утром перерезал всю свою семью: мать, отца и старшего брата. Местные жители говорят, что погибшая семья была вполне нормальной. Разве что мать страдала тяжелой формой шизофрении, которая, судя по всему, передалась по наследству младшему сыну.

Массовое убийство в Кугарчинском районе: молодой парень зарезал брата, отца и мать

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Массовое убийство в Кугарчинском районе: молодой парень зарезал брата, отца и мать
Зухра Ф., жительница села Максютово:
Вы знаете, нормальная семья, хорошая. Мама, конечно, болела, как и младший сын. Но отец, Ильдус, владел трактором, работал в поле, держал скотину. Кормил семью, нормальный деревенский мужик. Старший брат занимался продажей срубов.
Трагедия случилась сегодня в 10 утра, а приступы у младшего сына начались вчера. Обеспокоенный отец посадил сына в машину и повез в ближайшую психиатрическую лечебницу. Его сын нуждался в периодическом обследовании и лечении, но в этот раз удача была не на их стороне.

Источник в правоохранительных органах:
Парню было отказано в госпитализации, в больнице попросту не было свободных мест. Отец семейства подумал, что все обойдется, и решил подождать пару дней. Утром во время очередного приступа молодой человек схватился за нож. Что было дальше - вы уже знаете.

А дальше молодой человек поочередно нанес смертельные ножевые ранения отцу, матери и старшему брату. Все трое погибли. После этого душегуб прибыл в Мраково в отдел полиции и признался в массовом убийстве.

Местные жители находятся в страхе. Им трудно представить, что было бы, если бы неадекватный парень вышел на улицу искать жертву среди сельчан.

Зухра Ф., жительница села Максютово:
Родственники сейчас к ним домой приехали: брат из Стерлитамака, младшая сестра из Зианчуринского района. Мы тоже сходили, выразили соболезнования. Сейчас в деревне у всех страх, все в ужасе. А если бы он на улицу вышел в таком состоянии?
Сейчас местный житель задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет РБ:

В настоящее время подозреваемый задержан, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и руководства территориального следственного отдела, следователей-криминалистов регионального управления СКР совместно с сотрудниками МВД по Республике Башкортостан, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы, изучается личность потерпевших и подозреваемого, в отношении последнего планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы.

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