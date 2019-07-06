В полиции рассказали, о дальнейшей судьбе семьи кассира Луизы Хайруллиной
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В МВД России рассказали подробности резонансной истории Луизы Хайруллиной, которую накануне вместе с семьей обнаружили в Казани, сообщает сайт Newsbash.ru.
- Сейчас женщина вместе с супругом находятся в Главном следственном управлении МВД по Республике Башкортостан. Следователи проводят с ними необходимые процессуальные действия, по окончании которых женщина в соответствии с решением суда будет заключена под стражу. Решение в отношении ее мужа будет принято по результатам его проверки на причастность к преступлению, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, Луизу Хайруллину, похитившую из банка больше 20 миллионов рублей, задержали. Отец Луизы Хайруллиной прокомментировал произошедшее и добавил, что дети будут находится с ним, пока ведется расследование уголовного дела.
История кассира банка из Салавата прогремела на всю страну в конце мая.После рабочего дня женщина вынесла из отделения более 23 миллионов рублей. После этого бесследно исчезли сама Луиза, ее муж и две малолетние дочери. Спустя месяц появилась первая зацепка — был найден автомобиль женщины с постельными принадлежностями внутри. В конце июня у родных женщины, а также у матери и брата её мужа прошли обыски.
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