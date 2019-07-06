Пожар в Чишминском районе: в поселке Горном загорелась крыша восьмиквартирного дома
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Минувшая ночь стала самой жуткой для жителей дома в поселке Горном Чишминского района. Жители восьмиквартирного дома вскочили, как по тревоге, - у бревенчатого здания загорелась крыша, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сейчас на месте работают пожарные эксперты, которым предстоит установить причину случившегося.
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