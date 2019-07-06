Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Пожар в Чишминском районе: в поселке Горном загорелась крыша восьмиквартирного дома

Пожар в Чишминском районе: в поселке Горном загорелась крыша восьмиквартирного дома

Добавлено: 06.07.19
Просмотров: 71
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Пожар в Чишминском районе: в поселке Горном загорелась крыша восьмиквартирного дома

Минувшая ночь стала самой жуткой для жителей дома в поселке Горном Чишминского района. Жители восьмиквартирного дома вскочили, как по тревоге, - у бревенчатого здания загорелась крыша, сообщает сайт Newsbash.ru.

Пропавший в Чишминском районе 7-летний Аскар Гарипов найден в реке

Читайте также:

Пропавший в Чишминском районе 7-летний Аскар Гарипов найден в реке
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 02:40. К моменту прибытия огнеборцев кровля уже полностью была охвачена пламенем – площадь пожара составила 250 квадратных метров. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Открытое горение пожарные устранили в 06:34, а полностью справились с возгоранием лишь 07:08.

Сейчас на месте работают пожарные эксперты, которым предстоит установить причину случившегося.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Иглинском районе Башкирии в пожаре обнаружили тела мужчины и женщины
Происшествия
В Иглинском районе Башкирии в пожаре обнаружили тела мужчины и женщины
В Дюртюлинском районе Башкирии загорелся частный дом: ожоги получили мужчина и женщина
Происшествия
В Дюртюлинском районе Башкирии загорелся частный дом: ожоги получили мужчина и женщина
В Стерлитамаке в многоэтажном доме загорелась мебель: погибла женщина
Происшествия
В Стерлитамаке в многоэтажном доме загорелась мебель: погибла женщина
В Туймазах в девятиэтажном доме загорелась мебель: эвакуировали 215 жильцов
Происшествия
В Туймазах в девятиэтажном доме загорелась мебель: эвакуировали 215 жильцов
В Альшеевском районе Башкирии загорелась кровля поликлиники
Происшествия
В Альшеевском районе Башкирии загорелась кровля поликлиники
В Чишминском районе на элеваторе загорелась гречиха
Происшествия
В Чишминском районе на элеваторе загорелась гречиха
В Белебеевском районе мужчина сгорел в собственном доме
Происшествия
В Белебеевском районе мужчина сгорел в собственном доме
В Иглинском районе от удара молнией сгорел дом
Общество
В Иглинском районе от удара молнией сгорел дом
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: