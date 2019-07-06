Пожар в Чишминском районе: в поселке Горном загорелась крыша восьмиквартирного дома

Минувшая ночь стала самой жуткой для жителей дома в поселке Горном Чишминского района. Жители восьмиквартирного дома вскочили, как по тревоге, - у бревенчатого здания загорелась крыша, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 02:40. К моменту прибытия огнеборцев кровля уже полностью была охвачена пламенем – площадь пожара составила 250 квадратных метров. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Открытое горение пожарные устранили в 06:34, а полностью справились с возгоранием лишь 07:08.Сейчас на месте работают пожарные эксперты, которым предстоит установить причину случившегося.