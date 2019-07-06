Луиза Хайруллина: последние новости и хронология ограбления банка в Салавате

Мы собрали все факты, связанные со скандальной пропажей 23 миллионов рублей.



Все началось еще вечером 27 мая 2019 года. 35-летняя Луиза Хайруллина из Салавата, сотрудница одного из филиалов «Россельхозбанка», вынесла с работы в своей женской сумочке 23 миллиона рублей. Пропажу заметили позже, когда сверяли кассу. Сотрудники полиции первым делом отправились домой к старшему кассиру, однако никого там уже не было. Предполагалось, что она на машине «Рено Дастер» уехала со своим 41-летним мужем Маратом Хайруллиным, сестрой и двумя дочерьми 8 и 12 лет.

Беги, Луиза, беги

В полиции тогда установили, что деньги были похищены в разной валюте. Женщина вынесла 9 миллионов рублей, более 140 тысяч долларов США и 101 тысячу евро. Так как Луиза Хайруллина работала старшим кассиром, она имела доступ ко всем помещениям, и ее никто не досматривал при выходе из банка.

В мэрии города Салавата сообщили, что сбежавшие Хайруллины на учете семей, нуждающихся в социальной господдержке, не стояли. Источник в правоохранительных органах также сказал, что супруг Луизы всего за три года, с 2002 по 2005, мужчина сменил в качестве мест работы четыре банка: «Уралсиб», «Инвесткапиталбанк», «Социнвест-Агро», «Инвестиционный капитал». То есть он не хуже жены был знаком с системой безопасности в банках, и похищение денег они могли планировать совместно.Оперативники во время обыска дома подозреваемой обнаружили бардак и разбросанные вещи, словно семья собиралась впопыхах. Журналисты побывали в месте, где они жили. На сегодняшний день там стоит двухэтажное здание с гаражом и забором. Одни соседи рассказывают, что с Хайруллиными почти не общались, другие говорят о них много хорошего, утверждая, что люди они положительные и всегда готовы прийти на помощь. Преступление Луизы Хайруллиной вызвало бурные эмоции у жителей Башкирии. Судя по комментариям в социальных сетях, за женщину искренне переживали, а многие вовсе одобрили её поступок и придумали особый хэштег #RunLuizaRun. Психолог считает, что это ненормально.Все считали, что ограбление и побег были детально продуманы супругами. Подтверждением стало то, что больше месяца не было никаких вестей о местонахождении семьи. За это время люди, которые стали сильно неравнодушными к этой теме, начали активно поддерживать женщину и создали петицию. Автор обращения Станислав Пищаев уверяет, что на ограбление жительницу Салавата подтолкнули бесконечные долги и условия жизни. Он считает, что это поступок отчаявшегося человека, и нужно в корне менять кредитную систему в стране и республике.В эти же дни, 5 июня, в ситуации разбирался Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» на телеканале Россия. На шоу отец Луизы Рамиль Мулахметов впервые дал интервью и сказал, что его дочь никогда бы не пошла на подобное преступление. Он уверял, что в деле присутствует криминальная составляющая, и Хайруллиным грозит опасность. Тем же днем ведущий назначил награду за любую информацию о местонахождении Луизы в размере одного миллиона рублей.Спустя некоторое время, 19 июня, в ходе активного расследования сотрудники полиции выяснили, что помимо дома в имуществе семьи есть еще автомобиль и однокомнатная квартира в ипотеке. Отец Луизы также уточнил, что семейная машина «Рено Дастер» находится в ломбарде уже на протяжении двух лет. Они платили за нее ежемесячно по 25 тысяч рублей. Последний платеж поступил за 2 дня до скандального ограбления и побега. Рамиль Мулахметов от отчаяния не раз обращался к экстрасенсам. Одни ему говорили, что семья жива и находится и одной из деревень Казахстана, другие подтверждали его версии о криминальной угрозе его детям и внучкам.25 июня эксперты-криминалисты взяли пробы ДНК у родственников женщины. Генетический материал должен был помочь в расследовании дела. С мест обыска изъяли также флешки, блокноты и некоторые другие вещи. Уже на следующий день, 26 июня, сотрудники полиции нашли новую зацепку – в гараже у отца пропавшей кассирши все это время стоял автомобиль, принадлежащий Хайруллиным. Внутри машины находились постельные принадлежности. Предполагается, что они могли в ней скрываться какое-то время или планировали это сделать.3 июля появились первые официальные версии произошедшего. Криминалист, профессор кафедры правового уголовно-правового обеспечения национальной безопасности Московского технологического университета Анатолий Белкин предположил, что женщина может быть мертва.Поздним вечером 4 июля сотрудники полиции вышли на след сбежавшей преступницы и задержали её. Оказалось, женщина с семьей уехала не так уж далеко, все это время они были в Казани. Чета Хайруллиных проживала на съемной квартире в столице Татарстана. Остается неизвестной судьба украденных миллионов. На данный момент вся семья находится в участке, где их допрашивают.— В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Жителям Башкирии, переживающим за судьбу женщины, совсем не понравился исход событий. Люди надеялись, что семья находится заграницей с поддельными документами, и, что их никогда не поймают. Вот что пишут пользователи соцсетей.





— Луизу с семьёй нашли. Живы здоровы, слава Богу. За тот позитив, который они привнесли в общество, не нужно их никуда сажать, — прокомментировал Аксель Гросс.

— Думал, что они успели уехать заграницу. Не скажу, что полностью одобряю ее поступок, тут 50 на 50. Если думать о том, сколько воруют чиновники, то ее несколько миллионов это ерунда. Она просто хотела лучшей жизни для своей семьи, — сказал Айрат Мамаев.

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К слову, уфимский общественник Азамат Галин, пообещавший адвоката Луизе Хайруллиной, не отказался от своих слов. Его помощник уже ведет переговоры и защитник сбежавшей кассирши будет оплачен.