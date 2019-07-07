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Мужа кассира Луизы Хайруллиной Марата освободили из-под стражи после допроса

Добавлено: 07.07.19
Просмотров: 80
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Мужа кассира Луизы Хайруллиной Марата освободили из-под стражи после допроса

Пока что правоохранители решили не задерживать супруга Луизы Хайруллиной. Как сообщили журналисты «России 24», вчера Марат Хайруллин приехал домой в Салават.

Журналист попытался пообщаться с мужем Луизы Хайруллиной, укравшей 25 миллионов рублей из банка, и узнать, где деньги. Однако Марат отказался общаться с прессой, отворачивался от камеры, а на вопросы не отвечал, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Напомним, 4 июля в Казани полицейские и сотрудники ФСБ задержали сбежавшую с мужем и детьми Луизу Хайруллину, но похищенных миллионов при них не оказалось. 5 июля супругов доставили в Уфу для допроса. Кассирша осталась под стражей в рамках вынесенного ранее решения суда о заочном аресте. Ее супруг может также стать фигурантом дела о присвоении в особо крупном размере в качестве сообщника. Однако пока что он вернулся в Салават. Туда же отец кассирши Рамиль Муллахметов привез и двух своих внучек, которые оказались вынуждены прятаться вместе с родителями-беглецами. Дедушка намерен взять семилетнюю Лену и 12-летнюю Регину под опеку.
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