Мужа кассира Луизы Хайруллиной Марата освободили из-под стражи после допроса
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Пока что правоохранители решили не задерживать супруга Луизы Хайруллиной. Как сообщили журналисты «России 24», вчера Марат Хайруллин приехал домой в Салават.
Журналист попытался пообщаться с мужем Луизы Хайруллиной, укравшей 25 миллионов рублей из банка, и узнать, где деньги. Однако Марат отказался общаться с прессой, отворачивался от камеры, а на вопросы не отвечал, сообщает сайт Newsbash.ru.
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