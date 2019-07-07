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Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики

Добавлено: 07.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики

В Башкирии зафиксировали массовую гибель пчел, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства республики Ревнера Байтуллина, сообщает сайт Newsbash.ru.

Проблема наблюдается в семи районах республики — Бижбулякском, Миякинском, Иглинском, Стерлитамакском, Ермекеевском, Илишевском и Уфимском. Министерство создало рабочую группу, которая изучает ситуацию.

В Илишевском районе началась массовая гибель пчел из-за обработки полей химикатами

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По словам Байтуллина, массовую гибель пчел вызвали средства защиты, которыми обрабатывают посевы рапса. Он отметил, что часто растениеводы не знают о частных пасеках, расположенных рядом с рапсовыми полями, поэтому не предупреждают их владельцев об обработке. Он рекомендовал на период обработки сельхозкультур перемещать пчелиные ульи в районы, где нет посевов рапса.

Отметим, что Башкирия не единственный регион, столкнувшийся с массовой гибелью пчел. Ранее о такой проблеме сообщали в Удмуртии, Татарстане, Марий Эл, а также Тульской области.

Башкирия при этом занимает одно из первых мест в России по количеству пчелиных семей. Ежегодно в республике производится 5-6 тысяч тонн товарного меда.
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