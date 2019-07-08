Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Салаватском районе: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись три авто

Авария в Салаватском районе: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись три авто

Добавлено: 08.07.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Салаватском районе: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись три авто

Вчера в Салаватском районе столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на 1 617 километре трассы Самара – Уфа – Челябинск, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Салаватском районе устанавливают личность женщины найденной в реке

Читайте также:

В Салаватском районе устанавливают личность женщины найденной в реке
По информации ГИБДД по РБ, столкнулись Daewoo Nexia, Toyota Aqua и грузовая ГАЗель. В результате аварии сильно пострадала Daewoo Nexia: передняя часть автомобиля превратилась в груду металла. Ее 27-летний водитель и 21-летний пассажир получили травмы. По факту ДТП сейчас идет проверка.

Напомним, накануне такая же серьезная авария произошла в Иглинском районе. В столкновении двух авто пострадали четыре человека.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Авария в Иглинском районе: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись внедорожник и грузовик
Происшествия
Авария в Иглинском районе: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись внедорожник и грузовик
В Туймазинском районе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло»: погиб один из водителей
Происшествия
В Туймазинском районе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло»: погиб один из водителей
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
Происшествия
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
В Иглинском районе в ДТП легкового авто и грузовика пострадали водитель и пассажирка
Происшествия
В Иглинском районе в ДТП легкового авто и грузовика пострадали водитель и пассажирка
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Происшествия
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
В Бурзянском районе в лобовом столкновении двух авто пострадали 4 человека
Происшествия
В Бурзянском районе в лобовом столкновении двух авто пострадали 4 человека
В Иглинском районе пожилой водитель врезался во встречный внедорожник: погибла пассажирка
Происшествия
В Иглинском районе пожилой водитель врезался во встречный внедорожник: погибла пассажирка
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
Общество / Происшествия
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: