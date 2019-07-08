Авария в Салаватском районе: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись три авто
Комментарии (0)
Загрузка...
Вчера в Салаватском районе столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на 1 617 километре трассы Самара – Уфа – Челябинск, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, накануне такая же серьезная авария произошла в Иглинском районе. В столкновении двух авто пострадали четыре человека.
Читайте также
Происшествия
Авария в Иглинском районе: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись внедорожник и грузовик
Происшествия
В Туймазинском районе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло»: погиб один из водителей
Происшествия
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
Происшествия
В Иглинском районе в ДТП легкового авто и грузовика пострадали водитель и пассажирка
Происшествия
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Происшествия
В Бурзянском районе в лобовом столкновении двух авто пострадали 4 человека
Происшествия
В Иглинском районе пожилой водитель врезался во встречный внедорожник: погибла пассажирка
Общество / Происшествия
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе